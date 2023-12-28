https://ria.ru/20231228/ozempik-1918856345.html
Кабмин разрешил выпускать аналоги "Оземпика" без согласия правообладателя
Кабмин разрешил выпускать аналоги "Оземпика" без согласия правообладателя - РИА Новости, 28.12.2023
Кабмин разрешил выпускать аналоги "Оземпика" без согласия правообладателя
Правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги препарата от диабета "Оземпик" без... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T21:48
2023-12-28T21:48
2023-12-28T23:59
россия
промомед
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги препарата от диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя, следует из распоряжения кабмина. "Разрешить… "Герофарм" и… "Промомед" использовать изобретения, охраняемые российскими патентами…, принадлежащими компании "Ново Нордиск", по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании "Ново Нордиск" в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе. Генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов сообщил агентству, что выдача принудительной лицензии позволит компании в законном порядке обеспечивать пациентов востребованным препаратом. "Мы видим большой неудовлетворенный спрос и готовы выпустить до 300 тысяч упаковок уже до конца года. В дальнейшем мы планируем наращивать объемы, чтобы удовлетворить всю потребность в семаглутиде на российском рынке", - добавил он. РИА Новости направило запрос в "Промомед". Позже в компании сообщили, что данное решение направлено на оказание помощи пациентам, нуждающимся в жизненно важной терапии, и поддерживает стратегию национальной фармацевтической безопасности страны. "Препарат ("Квинсента" - ред.) введен нами в гражданский оборот, отгружено более 120 тысяч упаковок. Отметим, что "Промомед" обладает достаточными производственными мощностями и запасами препарата "Квинсента" для полного обеспечения годовой потребности пациентов в России. Мощности компании также позволяют поставлять "Квинсенту" и на зарубежные рынки", - заключили в пресс-службе.Росздравнадзор в конце марта сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. Однако препарат будет доступен для пациентов по меньшей мере до декабря 2023 года, отмечало ведомство. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России. В сентябре компания "Промомед" сообщила, что выводит на российский рынок импортозамещающие препараты для терапии сахарного диабета, избыточного веса и ожирения - "Энлигрия", "Квинлиро" (МНН - лираглутид) и "Квинсента" (МНН семаглутид). Планировалось, что "Энлигрия" поступит в аптеки во второй декаде октября, а "Квинлиро" и "Квинсента" находились на стадии государственной регистрации. В компании заявляли, что выпуск этих препаратов позволит закрыть возникший в стране еще в 2022 году дефицит аналогичных препаратов, связанный с прекращением поставок со стороны единственного производителя.
https://ria.ru/20231006/semavik-1901018355.html
https://ria.ru/20231228/ozhirenie-1918412641.html
https://ria.ru/20231114/diabet-1909116696.html
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россия, промомед, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Россия, Промомед, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Кабмин разрешил выпускать аналоги "Оземпика" без согласия правообладателя
Кабмин РФ разрешил выпускать аналоги "Оземпика" без согласия правообладателя
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги препарата от диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя, следует из распоряжения кабмина.
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"Разрешить… "Герофарм" и… "Промомед" использовать изобретения, охраняемые российскими патентами…, принадлежащими компании "Ново Нордиск", по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании "Ново Нордиск" в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе.
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Генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов сообщил агентству, что выдача принудительной лицензии позволит компании в законном порядке обеспечивать пациентов востребованным препаратом. "Мы видим большой неудовлетворенный спрос и готовы выпустить до 300 тысяч упаковок уже до конца года. В дальнейшем мы планируем наращивать объемы, чтобы удовлетворить всю потребность в семаглутиде на российском рынке", - добавил он.
РИА Новости направило запрос в "Промомед". Позже в компании сообщили, что данное решение направлено на оказание помощи пациентам, нуждающимся в жизненно важной терапии, и поддерживает стратегию национальной фармацевтической безопасности страны. "Препарат ("Квинсента" - ред.) введен нами в гражданский оборот, отгружено более 120 тысяч упаковок. Отметим, что "Промомед" обладает достаточными производственными мощностями и запасами препарата "Квинсента" для полного обеспечения годовой потребности пациентов в России. Мощности компании также позволяют поставлять "Квинсенту" и на зарубежные рынки", - заключили в пресс-службе.
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в конце марта сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. Однако препарат будет доступен для пациентов по меньшей мере до декабря 2023 года, отмечало ведомство. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.
В сентябре компания "Промомед" сообщила, что выводит на российский рынок импортозамещающие препараты для терапии сахарного диабета, избыточного веса и ожирения - "Энлигрия", "Квинлиро" (МНН - лираглутид) и "Квинсента" (МНН семаглутид). Планировалось, что "Энлигрия" поступит в аптеки во второй декаде октября, а "Квинлиро" и "Квинсента" находились на стадии государственной регистрации. В компании заявляли, что выпуск этих препаратов позволит закрыть возникший в стране еще в 2022 году дефицит аналогичных препаратов, связанный с прекращением поставок со стороны единственного производителя.
Всемирный день борьбы с диабетом