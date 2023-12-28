https://ria.ru/20231228/nalogi-1918841931.html

Эксперт: Киев хочет повысить налоги для увеличения поступлений в бюджет

Эксперт: Киев хочет повысить налоги для увеличения поступлений в бюджет - РИА Новости, 28.12.2023

Эксперт: Киев хочет повысить налоги для увеличения поступлений в бюджет

Повышение налогов и отмена льгот для юридических и физических лиц грозит жителям Украины в ближайшее время, мера необходима для увеличения поступлений в бюджет, РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T19:42

2023-12-28T19:42

2023-12-28T19:42

украина

киев

россия

сергей марченко

мвф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Повышение налогов и отмена льгот для юридических и физических лиц грозит жителям Украины в ближайшее время, мера необходима для увеличения поступлений в бюджет, считает украинский аналитик и общественный деятель Анатолий Амелин. "Минфин убил будущее экономики Украины. Вчера кабмин утвердил "национальную стратегию доходов", но это не про ваши доходы, а наполнение бюджета", - написал Амелин в социальной сети Facebook*.Основные тезисы, которые предлагает кабмин, по словам Амелина: у юридических лиц отнимут упрощенную систему налогообложения; вернут прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц; любые поступления на карту физлица будут облагаться налогом в размере 18%; повысят ренту на новые газовые скважины; таможенникам предоставят право на проведение следственных действий; акцизы на сигареты и алкоголь вырастут; отменят любые налоговые льготы. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов. По прогнозу МВФ, государственный долг Украины вырастет до 88,1% ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит 100% ВВП. В минфине страны ранее отмечали, что проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918830004.html

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украина, киев, россия, сергей марченко, мвф, министерство финансов рф (минфин россии)