Эксперт: Киев хочет повысить налоги для увеличения поступлений в бюджет
Эксперт: Киев хочет повысить налоги и отменить льготы для увеличения госбюджета
© Depositphotos.com / oleksii.chumachenkoПлощадь Независимости в Киеве
© Depositphotos.com / oleksii.chumachenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Повышение налогов и отмена льгот для юридических и физических лиц грозит жителям Украины в ближайшее время, мера необходима для увеличения поступлений в бюджет, считает украинский аналитик и общественный деятель Анатолий Амелин.
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"Минфин убил будущее экономики Украины. Вчера кабмин утвердил "национальную стратегию доходов", но это не про ваши доходы, а наполнение бюджета", - написал Амелин в социальной сети Facebook*.
Основные тезисы, которые предлагает кабмин, по словам Амелина: у юридических лиц отнимут упрощенную систему налогообложения; вернут прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц; любые поступления на карту физлица будут облагаться налогом в размере 18%; повысят ренту на новые газовые скважины; таможенникам предоставят право на проведение следственных действий; акцизы на сигареты и алкоголь вырастут; отменят любые налоговые льготы.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов.
По прогнозу МВФ, государственный долг Украины вырастет до 88,1% ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит 100% ВВП. В минфине страны ранее отмечали, что проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.
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