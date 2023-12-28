https://ria.ru/20231228/melikov-1918865261.html

Меликов высказался о сериале "Слово пацана" и голой вечеринке Ивлеевой

Меликов высказался о сериале "Слово пацана" и голой вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 28.12.2023

Меликов высказался о сериале "Слово пацана" и голой вечеринке Ивлеевой

Глава республики Дагестан Сергей Меликов, комментируя растущую популярность сериала "Слово пацана" и голую вечеринку в Москве, заявил, что такие явления чужды... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T23:48

2023-12-28T23:48

2023-12-28T23:48

москва

сергей меликов

анастасия ивлеева

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МАХАЧКАЛА, 28 дек – РИА Новости. Глава республики Дагестан Сергей Меликов, комментируя растущую популярность сериала "Слово пацана" и голую вечеринку в Москве, заявил, что такие явления чужды Дагестану, который является "оплотом нравственности". "Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Мы же понимаем — есть "Слово пацана". К сожалению, этот сериал становится более популярным, чем другие вещи, которые привносят нравственные ценности. Существуют подвиги героев в зоне СВО и голые вечеринки. Они же есть. И не все на самом деле придерживаются четкого осуждения этих событий. Большое количество людей заняло выжидательную позицию, что недопустимо!" — цитирует Меликова Telegram-канал администрации главы. Эти события, по его мнению, показали, что Дагестан представляет собой пример единства самых разных людей. "Не должно общество делиться на шоу-див, "чушпанов" и тех, кто перевязывает раны бойцам; тех, кто из рук президента получает госнаграды, и совсем других – тех, кто позорит себя, свою семью и род аморальными поступками. Всё это чуждо Дагестану. Наша республика в этом плане – оплот нравственности", — считает Меликов. Организованная Анастасией Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим приходить в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток. Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме рассказывается о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20231228/rezhisser-1918761854.html

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

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москва, сергей меликов, анастасия ивлеева