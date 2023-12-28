Меликов высказался о сериале "Слово пацана" и голой вечеринке Ивлеевой
Меликов, комментируя "Слово пацана" и голую вечеринку: такое чуждо Дагестану
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 28 дек – РИА Новости. Глава республики Дагестан Сергей Меликов, комментируя растущую популярность сериала "Слово пацана" и голую вечеринку в Москве, заявил, что такие явления чужды Дагестану, который является "оплотом нравственности".
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"Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Мы же понимаем — есть "Слово пацана". К сожалению, этот сериал становится более популярным, чем другие вещи, которые привносят нравственные ценности. Существуют подвиги героев в зоне СВО и голые вечеринки. Они же есть. И не все на самом деле придерживаются четкого осуждения этих событий. Большое количество людей заняло выжидательную позицию, что недопустимо!" — цитирует Меликова Telegram-канал администрации главы.
Эти события, по его мнению, показали, что Дагестан представляет собой пример единства самых разных людей.
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"Не должно общество делиться на шоу-див, "чушпанов" и тех, кто перевязывает раны бойцам; тех, кто из рук президента получает госнаграды, и совсем других – тех, кто позорит себя, свою семью и род аморальными поступками. Всё это чуждо Дагестану. Наша республика в этом плане – оплот нравственности", — считает Меликов.
Организованная Анастасией Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим приходить в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме рассказывается о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов.