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Меликов высказался о сериале "Слово пацана" и голой вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 28.12.2023
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23:48 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/melikov-1918865261.html
Меликов высказался о сериале "Слово пацана" и голой вечеринке Ивлеевой
Меликов высказался о сериале "Слово пацана" и голой вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 28.12.2023
Меликов высказался о сериале "Слово пацана" и голой вечеринке Ивлеевой
Глава республики Дагестан Сергей Меликов, комментируя растущую популярность сериала "Слово пацана" и голую вечеринку в Москве, заявил, что такие явления чужды... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T23:48
2023-12-28T23:48
москва
сергей меликов
анастасия ивлеева
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МАХАЧКАЛА, 28 дек – РИА Новости. Глава республики Дагестан Сергей Меликов, комментируя растущую популярность сериала "Слово пацана" и голую вечеринку в Москве, заявил, что такие явления чужды Дагестану, который является "оплотом нравственности". "Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Мы же понимаем — есть "Слово пацана". К сожалению, этот сериал становится более популярным, чем другие вещи, которые привносят нравственные ценности. Существуют подвиги героев в зоне СВО и голые вечеринки. Они же есть. И не все на самом деле придерживаются четкого осуждения этих событий. Большое количество людей заняло выжидательную позицию, что недопустимо!" — цитирует Меликова Telegram-канал администрации главы. Эти события, по его мнению, показали, что Дагестан представляет собой пример единства самых разных людей. "Не должно общество делиться на шоу-див, "чушпанов" и тех, кто перевязывает раны бойцам; тех, кто из рук президента получает госнаграды, и совсем других – тех, кто позорит себя, свою семью и род аморальными поступками. Всё это чуждо Дагестану. Наша республика в этом плане – оплот нравственности", — считает Меликов. Организованная Анастасией Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим приходить в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток. Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме рассказывается о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов.
https://ria.ru/20231228/rezhisser-1918761854.html
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москва, сергей меликов, анастасия ивлеева
Москва, Сергей Меликов, Анастасия Ивлеева
Меликов высказался о сериале "Слово пацана" и голой вечеринке Ивлеевой

Меликов, комментируя "Слово пацана" и голую вечеринку: такое чуждо Дагестану

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 дек – РИА Новости. Глава республики Дагестан Сергей Меликов, комментируя растущую популярность сериала "Слово пацана" и голую вечеринку в Москве, заявил, что такие явления чужды Дагестану, который является "оплотом нравственности".
«
"Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Мы же понимаем — есть "Слово пацана". К сожалению, этот сериал становится более популярным, чем другие вещи, которые привносят нравственные ценности. Существуют подвиги героев в зоне СВО и голые вечеринки. Они же есть. И не все на самом деле придерживаются четкого осуждения этих событий. Большое количество людей заняло выжидательную позицию, что недопустимо!" — цитирует Меликова Telegram-канал администрации главы.
Кадр из бурятской пародии на сериал Слово пацана. Кровь на асфальте
В Забайкалье сняли бурятскую пародию на сериал "Слово пацана"
Вчера, 14:16
Эти события, по его мнению, показали, что Дагестан представляет собой пример единства самых разных людей.
«
"Не должно общество делиться на шоу-див, "чушпанов" и тех, кто перевязывает раны бойцам; тех, кто из рук президента получает госнаграды, и совсем других – тех, кто позорит себя, свою семью и род аморальными поступками. Всё это чуждо Дагестану. Наша республика в этом плане – оплот нравственности", — считает Меликов.
Организованная Анастасией Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим приходить в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме рассказывается о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Вчера, 08:00
 
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