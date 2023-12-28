https://ria.ru/20231228/marinka-1918643123.html
Пушилин заявил, что освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов Донецка
Пушилин заявил, что освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов Донецка - РИА Новости, 28.12.2023
Пушилин заявил, что освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов Донецка
Освобождение Марьинки уменьшит интенсивность обстрелов Кировского и Петровского районов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:21
2023-12-28T10:21
2023-12-28T10:22
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Освобождение Марьинки уменьшит интенсивность обстрелов Кировского и Петровского районов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Марьинку долго ждали, это одно из важных событий в конце года. Пусть не в полной мере, но точно снизит обстрелы районов Донецка – Кировского и Петровского", - сказал Пушилин, отметив, что именно из Марьинки запускали беспилотники, велись обстрелы города. О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, сообщил 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка подразделения противника, и присвоил внеочередное звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231225/zvonok-1918056285.html
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РИА Новости
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Пушилин заявил, что освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов Донецка
Пушилин: освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов двух районов Донецка