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Пушилин заявил, что освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов Донецка - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 28.12.2023 (обновлено: 10:22 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/marinka-1918643123.html
Пушилин заявил, что освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов Донецка
Пушилин заявил, что освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов Донецка - РИА Новости, 28.12.2023
Пушилин заявил, что освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов Донецка
Освобождение Марьинки уменьшит интенсивность обстрелов Кировского и Петровского районов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:21
2023-12-28T10:22
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
марьинка (днр)
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Освобождение Марьинки уменьшит интенсивность обстрелов Кировского и Петровского районов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Марьинку долго ждали, это одно из важных событий в конце года. Пусть не в полной мере, но точно снизит обстрелы районов Донецка – Кировского и Петровского", - сказал Пушилин, отметив, что именно из Марьинки запускали беспилотники, велись обстрелы города. О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, сообщил 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка подразделения противника, и присвоил внеочередное звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231225/zvonok-1918056285.html
донецкая народная республика
донецк
марьинка (днр)
россия
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безопасность, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, марьинка (днр), ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Марьинка (ДНР), Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Пушилин заявил, что освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов Донецка

Пушилин: освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов двух районов Донецка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Марьинке
Военнослужащий в Марьинке - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий в Марьинке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Освобождение Марьинки уменьшит интенсивность обстрелов Кировского и Петровского районов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Марьинку долго ждали, это одно из важных событий в конце года. Пусть не в полной мере, но точно снизит обстрелы районов Донецка – Кировского и Петровского", - сказал Пушилин, отметив, что именно из Марьинки запускали беспилотники, велись обстрелы города.
О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, сообщил 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка подразделения противника, и присвоил внеочередное звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии города.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина
25 декабря, 22:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинМарьинка (ДНР)Ситуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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