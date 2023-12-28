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Пушилин заявил, что освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов Донецка

Пушилин заявил, что освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов Донецка - РИА Новости, 28.12.2023

Пушилин заявил, что освобождение Марьинки уменьшит число обстрелов Донецка

Освобождение Марьинки уменьшит интенсивность обстрелов Кировского и Петровского районов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:21

2023-12-28T10:21

2023-12-28T10:22

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безопасность

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Освобождение Марьинки уменьшит интенсивность обстрелов Кировского и Петровского районов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Марьинку долго ждали, это одно из важных событий в конце года. Пусть не в полной мере, но точно снизит обстрелы районов Донецка – Кировского и Петровского", - сказал Пушилин, отметив, что именно из Марьинки запускали беспилотники, велись обстрелы города. О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, сообщил 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка подразделения противника, и присвоил внеочередное звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20231225/zvonok-1918056285.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, марьинка (днр), ситуация в днр и лнр, россия