https://ria.ru/20231228/marinka-1918615671.html

Сорок пять военных наградили за освобождение Марьинки

Сорок пять военных наградили за освобождение Марьинки - РИА Новости, 28.12.2023

Сорок пять военных наградили за освобождение Марьинки

В ДНР на передовой 45 военнослужащих наградили за освобождение города Марьинки, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:45

2023-12-28T08:45

2023-12-28T10:34

специальная военная операция на украине

россия

донецк

донецкая народная республика

сергей шойгу

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В ДНР на передовой 45 военнослужащих наградили за освобождение города Марьинки, сообщили в Минобороны. "За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск "Южная" награждены государственными наградами", — сказали в ведомстве.Бойцам вручили ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших" и "За храбрость", а также Георгиевские кресты IV степени.Награждение провел заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров. Он поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарив их за мужество, стойкость и профессионализм. Как отметили в Минобороны, в соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой. О полном взятии Марьинки, расположенной около Донецка, сообщил 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу. Президент Владимир Путин отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от столицы ДНР подразделения противника, и присвоил внеочередное звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии города.

https://ria.ru/20231227/vsu-1918584085.html

https://ria.ru/20231228/antonov-1918604943.html

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Награждение военнослужащих за героизм при освобождении Марьинки За мужество, отвагу и героизм при освобождении Марьинки награждены 45 военнослужащих группировки войск «Южная», сообщили в Минобороны РФ 2023-12-28T08:45 true PT1M06S

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Варвара Скокшина

россия, донецк, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир путин, безопасность