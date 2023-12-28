https://ria.ru/20231228/marinka-1918615671.html
Сорок пять военных наградили за освобождение Марьинки
Сорок пять военных наградили за освобождение Марьинки - РИА Новости, 28.12.2023
Сорок пять военных наградили за освобождение Марьинки
В ДНР на передовой 45 военнослужащих наградили за освобождение города Марьинки, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:45
2023-12-28T08:45
2023-12-28T10:34
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В ДНР на передовой 45 военнослужащих наградили за освобождение города Марьинки, сообщили в Минобороны. "За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск "Южная" награждены государственными наградами", — сказали в ведомстве.Бойцам вручили ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших" и "За храбрость", а также Георгиевские кресты IV степени.Награждение провел заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров. Он поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарив их за мужество, стойкость и профессионализм. Как отметили в Минобороны, в соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой. О полном взятии Марьинки, расположенной около Донецка, сообщил 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу. Президент Владимир Путин отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от столицы ДНР подразделения противника, и присвоил внеочередное звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии города.
https://ria.ru/20231227/vsu-1918584085.html
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Награждение военнослужащих за героизм при освобождении Марьинки
За мужество, отвагу и героизм при освобождении Марьинки награждены 45 военнослужащих группировки войск «Южная», сообщили в Минобороны РФ
2023-12-28T08:45
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PT1M06S
РИА Новости
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россия, донецк, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Безопасность
Сорок пять военных наградили за освобождение Марьинки
Сорок пять военных наградили на передовой за освобождение Марьинки в ДНР