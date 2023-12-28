https://ria.ru/20231228/m-11-1918772532.html
Открыто движение по первому участку обхода Твери по трассе М-11 "Нева"
Открыто движение по первому участку обхода Твери по трассе М-11 "Нева" - РИА Новости, 28.12.2023
Открыто движение по первому участку обхода Твери по трассе М-11 "Нева"
Первый этап Северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева", которая связывает Москву и Санкт-Петербург, открыт для автомобилистов, говорится в сообщении Минтранса РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:01
2023-12-28T15:01
2023-12-28T15:01
общество
тверь
санкт-петербург
москва
трасса м-11 (нева)
автодор
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый этап Северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева", которая связывает Москву и Санкт-Петербург, открыт для автомобилистов, говорится в сообщении Минтранса РФ. "Запущено движение по первому этапу обхода Твери на трассе М-11 "Нева" протяженностью почти 34 км", - отмечается в сообщении. Реализацией проекта занималась госкомпания "Автодор". Новый участок обеспечит удобный съезд с трассы М-11 на Р-132 "Золотое кольцо". Теперь автомобилисты, следующие из Санкт-Петербурга, смогут добраться до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь. На всем протяжении первого этапа обхода Твери устроено электроосвещение, вблизи населенных пунктов установлены шумозащитные экраны. Транспортные потоки разделены монолитным железобетонным ограждением. Для предотвращения ДТП с дикими животными установлено сетчатое ограждение, рассказали в Минтрансе.
https://ria.ru/20231214/m-12-1915848334.html
тверь
санкт-петербург
москва
трасса м-11 (нева)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тверь, санкт-петербург, москва, трасса м-11 (нева), автодор
Общество, Тверь, Санкт-Петербург, Москва, Трасса М-11 (Нева), Автодор
Открыто движение по первому участку обхода Твери по трассе М-11 "Нева"
Минтранс: открыт первый этап Северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева"