https://ria.ru/20231228/m-11-1918772532.html

Открыто движение по первому участку обхода Твери по трассе М-11 "Нева"

Открыто движение по первому участку обхода Твери по трассе М-11 "Нева" - РИА Новости, 28.12.2023

Открыто движение по первому участку обхода Твери по трассе М-11 "Нева"

Первый этап Северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева", которая связывает Москву и Санкт-Петербург, открыт для автомобилистов, говорится в сообщении Минтранса РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:01

2023-12-28T15:01

2023-12-28T15:01

общество

тверь

санкт-петербург

москва

трасса м-11 (нева)

автодор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/31/1561703145_0:197:3289:2047_1920x0_80_0_0_16b01240f7a63332eab7487ce38fa9c1.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый этап Северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева", которая связывает Москву и Санкт-Петербург, открыт для автомобилистов, говорится в сообщении Минтранса РФ. "Запущено движение по первому этапу обхода Твери на трассе М-11 "Нева" протяженностью почти 34 км", - отмечается в сообщении. Реализацией проекта занималась госкомпания "Автодор". Новый участок обеспечит удобный съезд с трассы М-11 на Р-132 "Золотое кольцо". Теперь автомобилисты, следующие из Санкт-Петербурга, смогут добраться до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь. На всем протяжении первого этапа обхода Твери устроено электроосвещение, вблизи населенных пунктов установлены шумозащитные экраны. Транспортные потоки разделены монолитным железобетонным ограждением. Для предотвращения ДТП с дикими животными установлено сетчатое ограждение, рассказали в Минтрансе.

https://ria.ru/20231214/m-12-1915848334.html

тверь

санкт-петербург

москва

трасса м-11 (нева)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тверь, санкт-петербург, москва, трасса м-11 (нева), автодор