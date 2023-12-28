https://ria.ru/20231228/lokot-1918797002.html
В КПРФ прокомментировали уход Локтя с поста мэра Новосибирска
В КПРФ прокомментировали уход Локтя с поста мэра Новосибирска - РИА Новости, 28.12.2023
В КПРФ прокомментировали уход Локтя с поста мэра Новосибирска
Вопрос перехода Анатолия Локтя на другую должность с поста мэра Новосибирска пока прорабатывается, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:53
2023-12-28T15:53
2023-12-28T15:55
новосибирск
анатолий локоть
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вопрос перехода Анатолия Локтя на другую должность с поста мэра Новосибирска пока прорабатывается, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков."Пока прорабатывается вопрос", - сказал он.Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть уходит в отставку, врио главы стал заммэра Олег Клемешов, сообщил ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников в четверг в интервью областному телеканалу ОТС.
https://ria.ru/20231215/novosibirsk-1915941986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, анатолий локоть, кпрф, политика
Новосибирск, Анатолий Локоть, КПРФ, Политика
В КПРФ прокомментировали уход Локтя с поста мэра Новосибирска
КПРФ: переход Локтя на другую должность с поста мэра Новосибирска прорабатывают