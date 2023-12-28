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В КПРФ прокомментировали уход Локтя с поста мэра Новосибирска - РИА Новости, 28.12.2023
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15:53 28.12.2023 (обновлено: 15:55 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/lokot-1918797002.html
В КПРФ прокомментировали уход Локтя с поста мэра Новосибирска
В КПРФ прокомментировали уход Локтя с поста мэра Новосибирска - РИА Новости, 28.12.2023
В КПРФ прокомментировали уход Локтя с поста мэра Новосибирска
Вопрос перехода Анатолия Локтя на другую должность с поста мэра Новосибирска пока прорабатывается, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:53
2023-12-28T15:55
новосибирск
анатолий локоть
кпрф
политика
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вопрос перехода Анатолия Локтя на другую должность с поста мэра Новосибирска пока прорабатывается, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков."Пока прорабатывается вопрос", - сказал он.Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть уходит в отставку, врио главы стал заммэра Олег Клемешов, сообщил ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников в четверг в интервью областному телеканалу ОТС.
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новосибирск, анатолий локоть, кпрф, политика
Новосибирск, Анатолий Локоть, КПРФ, Политика
В КПРФ прокомментировали уход Локтя с поста мэра Новосибирска

КПРФ: переход Локтя на другую должность с поста мэра Новосибирска прорабатывают

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМэр Новосибирска Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вопрос перехода Анатолия Локтя на другую должность с поста мэра Новосибирска пока прорабатывается, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков.
"Пока прорабатывается вопрос", - сказал он.
Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть уходит в отставку, врио главы стал заммэра Олег Клемешов, сообщил ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников в четверг в интервью областному телеканалу ОТС.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Мэр Новосибирска уволил начальника городского департамента транспорта
15 декабря, 06:26
 
НовосибирскАнатолий ЛокотьКПРФПолитика
 
 
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