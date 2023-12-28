https://ria.ru/20231228/lokot-1918797002.html

В КПРФ прокомментировали уход Локтя с поста мэра Новосибирска

В КПРФ прокомментировали уход Локтя с поста мэра Новосибирска - РИА Новости, 28.12.2023

В КПРФ прокомментировали уход Локтя с поста мэра Новосибирска

Вопрос перехода Анатолия Локтя на другую должность с поста мэра Новосибирска пока прорабатывается, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:53

2023-12-28T15:53

2023-12-28T15:55

новосибирск

анатолий локоть

кпрф

политика

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вопрос перехода Анатолия Локтя на другую должность с поста мэра Новосибирска пока прорабатывается, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков."Пока прорабатывается вопрос", - сказал он.Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть уходит в отставку, врио главы стал заммэра Олег Клемешов, сообщил ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников в четверг в интервью областному телеканалу ОТС.

https://ria.ru/20231215/novosibirsk-1915941986.html

новосибирск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирск, анатолий локоть, кпрф, политика