https://ria.ru/20231228/lerchek-1918815235.html

Лерчек пообещала всегда платить налоги

Лерчек пообещала всегда платить налоги - РИА Новости, 28.12.2023

Лерчек пообещала всегда платить налоги

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на страничке Instagram* выложила видеоклип с членами своей семьи и подписала его обещанием платить налоги. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:23

2023-12-28T17:23

2023-12-28T17:23

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на страничке Instagram* выложила видеоклип с членами своей семьи и подписала его обещанием платить налоги."Теперь мы платим все налоги! Слово пацана!" — написала Чекалина. На видео она с мужем Артемом и старшими детьми-близнецами Алисой и Богданом двигаются в "блатной" манере, подражая персонажам из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Накануне с блогера сняли все ограничения, включая запрет на использование интернета. Пауза длилась девять месяцев, после чего Лерчек тут же реанимировала свой аккаунт в запрещенной соцсети. Чекалину и ее супруга обвиняли в налоговых преступлениях. Против них возбуждены два уголовных дела: по уклонению от уплаты налогов и отмывании средств. Месяц назад Лерчек погасила задолженность в 296 миллионов рублей доначисленных штрафов и пеней, всего же она перечислила государству около 500 миллионов рублей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231222/proverka-1917490056.html

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Алёна Пава

валерия чекалина, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса