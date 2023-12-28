https://ria.ru/20231228/lerchek-1918815235.html
Лерчек пообещала всегда платить налоги
Лерчек пообещала всегда платить налоги - РИА Новости, 28.12.2023
Лерчек пообещала всегда платить налоги
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на страничке Instagram* выложила видеоклип с членами своей семьи и подписала его обещанием платить налоги. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:23
2023-12-28T17:23
2023-12-28T17:23
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на страничке Instagram* выложила видеоклип с членами своей семьи и подписала его обещанием платить налоги."Теперь мы платим все налоги! Слово пацана!" — написала Чекалина. На видео она с мужем Артемом и старшими детьми-близнецами Алисой и Богданом двигаются в "блатной" манере, подражая персонажам из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Накануне с блогера сняли все ограничения, включая запрет на использование интернета. Пауза длилась девять месяцев, после чего Лерчек тут же реанимировала свой аккаунт в запрещенной соцсети. Чекалину и ее супруга обвиняли в налоговых преступлениях. Против них возбуждены два уголовных дела: по уклонению от уплаты налогов и отмывании средств. Месяц назад Лерчек погасила задолженность в 296 миллионов рублей доначисленных штрафов и пеней, всего же она перечислила государству около 500 миллионов рублей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия чекалина, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Валерия Чекалина, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Лерчек пообещала всегда платить налоги
Блогер Лерчек разместила в соцсети признание, что теперь платит все налоги
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на страничке Instagram* выложила видеоклип с членами своей семьи и подписала его обещанием платить налоги.
«
"Теперь мы платим все налоги! Слово пацана!" — написала Чекалина.
На видео она с мужем Артемом и старшими детьми-близнецами Алисой и Богданом двигаются в "блатной" манере, подражая персонажам из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Накануне с блогера сняли
все ограничения, включая запрет на использование интернета. Пауза длилась девять месяцев, после чего Лерчек тут же реанимировала свой аккаунт в запрещенной соцсети.
Чекалину и ее супруга обвиняли в налоговых преступлениях. Против них возбуждены два уголовных дела: по уклонению от уплаты налогов и отмывании средств.
Месяц назад Лерчек погасила задолженность в 296 миллионов рублей доначисленных штрафов
и пеней, всего же она перечислила государству около 500 миллионов рублей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ФНС начала проверку против блогера Лерчек за 2022 год