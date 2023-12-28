Рейтинг@Mail.ru
Лерчек пообещала всегда платить налоги - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:23 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/lerchek-1918815235.html
Лерчек пообещала всегда платить налоги
Лерчек пообещала всегда платить налоги - РИА Новости, 28.12.2023
Лерчек пообещала всегда платить налоги
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на страничке Instagram* выложила видеоклип с членами своей семьи и подписала его обещанием платить налоги. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:23
2023-12-28T17:23
шоубиз
валерия чекалина
россия
знаменитости
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885491945_0:118:1965:1223_1920x0_80_0_0_d07c40abaa2f6fb09b962e75bd5d1ea9.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на страничке Instagram* выложила видеоклип с членами своей семьи и подписала его обещанием платить налоги."Теперь мы платим все налоги! Слово пацана!" — написала Чекалина. На видео она с мужем Артемом и старшими детьми-близнецами Алисой и Богданом двигаются в "блатной" манере, подражая персонажам из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Накануне с блогера сняли все ограничения, включая запрет на использование интернета. Пауза длилась девять месяцев, после чего Лерчек тут же реанимировала свой аккаунт в запрещенной соцсети. Чекалину и ее супруга обвиняли в налоговых преступлениях. Против них возбуждены два уголовных дела: по уклонению от уплаты налогов и отмывании средств. Месяц назад Лерчек погасила задолженность в 296 миллионов рублей доначисленных штрафов и пеней, всего же она перечислила государству около 500 миллионов рублей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231222/proverka-1917490056.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885491945_144:0:1965:1366_1920x0_80_0_0_38e598a3b7766a3964e88b8df905dd9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерия чекалина, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Валерия Чекалина, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Лерчек пообещала всегда платить налоги

Блогер Лерчек разместила в соцсети признание, что теперь платит все налоги

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на страничке Instagram* выложила видеоклип с членами своей семьи и подписала его обещанием платить налоги.
«
"Теперь мы платим все налоги! Слово пацана!" — написала Чекалина.
© @ler_chekСтоп-кадр видео, опубликованного на странице Валерии Чекалиной в соцсети
Стоп-кадр видео, опубликованного на странице Валерии Чекалиной в соцсети
© @ler_chek
Стоп-кадр видео, опубликованного на странице Валерии Чекалиной в соцсети
На видео она с мужем Артемом и старшими детьми-близнецами Алисой и Богданом двигаются в "блатной" манере, подражая персонажам из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Накануне с блогера сняли все ограничения, включая запрет на использование интернета. Пауза длилась девять месяцев, после чего Лерчек тут же реанимировала свой аккаунт в запрещенной соцсети.
Чекалину и ее супруга обвиняли в налоговых преступлениях. Против них возбуждены два уголовных дела: по уклонению от уплаты налогов и отмывании средств.
Месяц назад Лерчек погасила задолженность в 296 миллионов рублей доначисленных штрафов и пеней, всего же она перечислила государству около 500 миллионов рублей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
ФНС начала проверку против блогера Лерчек за 2022 год
22 декабря, 14:44
 
ШоубизВалерия ЧекалинаРоссияЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала