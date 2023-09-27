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ФНС обязала блогершу Лерчек выплатить штраф в 124 миллиона рублей - РИА Новости, 27.09.2023
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Шоубиз
 
16:47 27.09.2023 (обновлено: 18:18 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/lerchek-1898998749.html
ФНС обязала блогершу Лерчек выплатить штраф в 124 миллиона рублей
ФНС обязала блогершу Лерчек выплатить штраф в 124 миллиона рублей - РИА Новости, 27.09.2023
ФНС обязала блогершу Лерчек выплатить штраф в 124 миллиона рублей
Федеральная налоговая служба обязала блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на 311 миллионов рублей,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:47
2023-09-27T18:18
россия
валерия чекалина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия
шоубиз
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба обязала блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на 311 миллионов рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. "Восемнадцатого сентября вынесено решение ФНС. После этого появляется официальная обязанность оплатить штраф и пеню, 124 миллиона рублей. Чекалины настроены конструктивно и все оплатят", — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас они не могут этого сделать, поскольку все имущество, включая деньги на счетах, арестовано в рамках уголовного дела, для прекращения которого нужно оплатить штраф и пеню. "Замкнутый круг. Поэтому в конце прошлой недели мы обратились в СК России с ходатайством о снятии ареста со счетов. Теперь ждем конструктивной позиции следствия, чтобы мы могли добровольно внести эти деньги в бюджет", — пояснил Третьяков.Он также утверждает, что ФНС отказалась учитывать смягчающие обстоятельства: совершение преступления впервые, статус многодетной матери, кроме того, блогерша "добровольно все платит, занимается благотворительностью и так далее".Актуальными комментариями следствия РИА Новости пока не располагает. Против Чекалиной и ее мужа Артема возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогерша пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: они не могут общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, другие средства связи и интернет. Свободу передвижения им при этом не ограничили.У Чекалиной, известной под ником Лерчек, около десяти миллионов подписчиков в Instagram*. Муж — ее компаньон в этом бизнесе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230926/blinovskaya-1898687206.html
https://ria.ru/20230919/milokhin-1897350462.html
https://ria.ru/20230512/blogery-1871185134.html
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россия, валерия чекалина, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Валерия Чекалина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия, Шоубиз, Следственный комитет России (СК РФ)
ФНС обязала блогершу Лерчек выплатить штраф в 124 миллиона рублей

ФНС обязала блогершу Лерчек выплатить 124 млн рублей штрафа за неуплату налогов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek)
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба обязала блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на 311 миллионов рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
"Восемнадцатого сентября вынесено решение ФНС. После этого появляется официальная обязанность оплатить штраф и пеню, 124 миллиона рублей. Чекалины настроены конструктивно и все оплатят", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, сейчас они не могут этого сделать, поскольку все имущество, включая деньги на счетах, арестовано в рамках уголовного дела, для прекращения которого нужно оплатить штраф и пеню.
"Замкнутый круг. Поэтому в конце прошлой недели мы обратились в СК России с ходатайством о снятии ареста со счетов. Теперь ждем конструктивной позиции следствия, чтобы мы могли добровольно внести эти деньги в бюджет", — пояснил Третьяков.
Он также утверждает, что ФНС отказалась учитывать смягчающие обстоятельства: совершение преступления впервые, статус многодетной матери, кроме того, блогерша "добровольно все платит, занимается благотворительностью и так далее".
Актуальными комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
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Против Чекалиной и ее мужа Артема возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогерша пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: они не могут общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, другие средства связи и интернет. Свободу передвижения им при этом не ограничили.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, около десяти миллионов подписчиков в Instagram*. Муж — ее компаньон в этом бизнесе.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ШоубизРоссияВалерия ЧекалинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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