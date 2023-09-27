https://ria.ru/20230927/lerchek-1898998749.html

ФНС обязала блогершу Лерчек выплатить штраф в 124 миллиона рублей

ФНС обязала блогершу Лерчек выплатить штраф в 124 миллиона рублей - РИА Новости, 27.09.2023

ФНС обязала блогершу Лерчек выплатить штраф в 124 миллиона рублей

Федеральная налоговая служба обязала блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на 311 миллионов рублей,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:47

2023-09-27T16:47

2023-09-27T18:18

россия

валерия чекалина

федеральная налоговая служба (фнс россии)

происшествия

шоубиз

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба обязала блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на 311 миллионов рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. "Восемнадцатого сентября вынесено решение ФНС. После этого появляется официальная обязанность оплатить штраф и пеню, 124 миллиона рублей. Чекалины настроены конструктивно и все оплатят", — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас они не могут этого сделать, поскольку все имущество, включая деньги на счетах, арестовано в рамках уголовного дела, для прекращения которого нужно оплатить штраф и пеню. "Замкнутый круг. Поэтому в конце прошлой недели мы обратились в СК России с ходатайством о снятии ареста со счетов. Теперь ждем конструктивной позиции следствия, чтобы мы могли добровольно внести эти деньги в бюджет", — пояснил Третьяков.Он также утверждает, что ФНС отказалась учитывать смягчающие обстоятельства: совершение преступления впервые, статус многодетной матери, кроме того, блогерша "добровольно все платит, занимается благотворительностью и так далее".Актуальными комментариями следствия РИА Новости пока не располагает. Против Чекалиной и ее мужа Артема возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогерша пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: они не могут общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, другие средства связи и интернет. Свободу передвижения им при этом не ограничили.У Чекалиной, известной под ником Лерчек, около десяти миллионов подписчиков в Instagram*. Муж — ее компаньон в этом бизнесе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230926/blinovskaya-1898687206.html

https://ria.ru/20230919/milokhin-1897350462.html

https://ria.ru/20230512/blogery-1871185134.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, валерия чекалина, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия, следственный комитет россии (ск рф)