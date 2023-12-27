https://ria.ru/20231227/chekalina-1918408819.html
С блогера Чекалиной сняли все ограничения
С блогера Чекалиной сняли все ограничения - РИА Новости, 27.12.2023
С блогера Чекалиной сняли все ограничения
С блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сняли все ограничения, включая запрет на использование интернета, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:18
2023-12-27T12:18
2023-12-27T15:57
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сняли все ограничения, включая запрет на использование интернета, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков."Все ограничения сняты", — сообщил собеседник агентства.Ранее Чекалина и ее супруг находились под запретом определенных действий. Им ограничили использование интернета и телефона, а также общение со всеми, кроме близких родственников.Против Валерии Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".В конце ноября со счета блогера сняли арест. Чекалина погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени.
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
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россия, валерия чекалина, следственный комитет россии (ск рф)
Шоубиз, Россия, Валерия Чекалина, Следственный комитет России (СК РФ)
С блогера Чекалиной сняли все ограничения
С блогера Чекалиной сняли все ограничения, в том числе пользование интернетом
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сняли все ограничения, включая запрет на использование интернета, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
"Все ограничения сняты", — сообщил собеседник агентства.
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Ранее Чекалина и ее супруг находились под запретом определенных действий. Им ограничили использование интернета и телефона, а также общение со всеми, кроме близких родственников.
Против Валерии Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
В конце ноября со счета блогера сняли арест. Чекалина погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени.
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