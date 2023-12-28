https://ria.ru/20231228/lavrov-1918732609.html

Лавров прокомментировал заявленные цели операции в Газе

Лавров прокомментировал заявленные цели операции в Газе - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров прокомментировал заявленные цели операции в Газе

Заявленные Израилем цели операции в секторе Газа похожи на "демилитаризацию" и "денацификацию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:57

2023-12-28T12:57

2023-12-28T12:57

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Заявленные Израилем цели операции в секторе Газа похожи на "демилитаризацию" и "денацификацию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". "(Премьер-министр Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху объявил, что ХАМАС должен быть уничтожен как военная сила и вообще весь ХАМАС, это похоже на демилитаризацию. Он также сказал, что должен быть вообще уничтожен в Газе экстремизм, это похоже на денацификацию. Тем более мне не очень понятно, почему предыдущее израильское правительство, когда премьер Яир Лапид, до этого он был министр иностранных дел, их реакция на начало нашей специальной военной операции была для меня удивительная. "Как Россия посмела применять силу против гражданского населения, аннексировала территории украинские". Это было нечестно, и мы с ним об этом говорили", - сказал он. "Не знаю, как он сейчас анализирует и описывает события, но то, что Биньямин Нетаньяху несмотря на многочисленные критические высказывания всего мира и несмотря на то, что он в серьезной ситуации оказался, он не позволяет себе каких-либо высказываний в отношении России", - подчеркнул Лавров. Министр напомнил о том, что у израильского политика дважды состоялся телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, а также о том, что израильтяне, так же как и египтяне, помогали Москве эвакуировать российских граждан из сектора Газа. "Поэтому нам нужно очень осторожно относиться к нашей общей истории с Израилем и прежде всего к истории борьбы с нацизмом. Это главное, что объединяет нас в историческом плане", - заявил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231228/lavrov-1918727813.html

https://ria.ru/20231213/lavrov-1915515112.html

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Дарья Буймова

израиль, россия, москва, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире