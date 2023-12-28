https://ria.ru/20231228/lavrov-1918702910.html
Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом
Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом
США назвали Россию врагом, если это так, то Москва готова к любому развитию событий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и "России 24". РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:50
2023-12-28T11:50
2023-12-28T12:39
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. США назвали Россию врагом, если это так, то Москва готова к любому развитию событий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и "России 24"."А некоторые даже, как министр обороны США, официальное лицо, назвал нас врагом, но если так, то мы готовы к любому развитию событий, нас не раз пытались покорять, подчинять", - сказал российский министр.
https://ria.ru/20231228/strategiya-1918708119.html
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Лавров: "Москва готова к любому развитию событий"
ЛАВРОВ В ИНТЕРВЬЮ РИА НОВОСТИ И "РОССИЯ 24": США НАЗВАЛИ РОССИЮ ВРАГОМ, ЕСЛИ ЭТО ТАК, ТО МОСКВА ГОТОВА К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ.
2023-12-28T11:50
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PT0M41S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, москва, сергей лавров, в мире, россия
США, Москва, Сергей Лавров, В мире, Россия
Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом
Лавров: США назвали Россию врагом, Москва готова к любому развитию событий