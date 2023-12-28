https://ria.ru/20231228/lavrov-1918702910.html

Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом

Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом

США назвали Россию врагом, если это так, то Москва готова к любому развитию событий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и "России 24". РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:50

2023-12-28T11:50

2023-12-28T12:39

сша

москва

сергей лавров

в мире

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. США назвали Россию врагом, если это так, то Москва готова к любому развитию событий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и "России 24"."А некоторые даже, как министр обороны США, официальное лицо, назвал нас врагом, но если так, то мы готовы к любому развитию событий, нас не раз пытались покорять, подчинять", - сказал российский министр.

https://ria.ru/20231228/strategiya-1918708119.html

сша

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Лавров: "Москва готова к любому развитию событий" ЛАВРОВ В ИНТЕРВЬЮ РИА НОВОСТИ И "РОССИЯ 24": США НАЗВАЛИ РОССИЮ ВРАГОМ, ЕСЛИ ЭТО ТАК, ТО МОСКВА ГОТОВА К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ. 2023-12-28T11:50 true PT0M41S

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Дарья Буймова

сша, москва, сергей лавров, в мире, россия