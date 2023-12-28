https://ria.ru/20231228/lavrov-1918700708.html
Лавров рассказал о сплочении российского народа
Лавров рассказал о сплочении российского народа - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров рассказал о сплочении российского народа
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и "России 24", что западные страны санкциями и давлением на Москву добились только сплочения народа... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:45
2023-12-28T11:45
2023-12-28T12:07
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сергей лавров
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и "России 24", что западные страны санкциями и давлением на Москву добились только сплочения народа России."Санкции должны были взбудоражить народ, должны были поднять протестные волны, они добились сплочения страны, сплочения народа", - сказал глава российского МИД, говоря о санкциях Запада в отношении России.
https://ria.ru/20231217/vyzovy-1916331821.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, сергей лавров, в мире
Москва, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал о сплочении российского народа
Лавров: Запад санкциями и давлением добился сплочения российского народа