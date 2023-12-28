https://ria.ru/20231228/lavrov-1918700708.html

Лавров рассказал о сплочении российского народа

Лавров рассказал о сплочении российского народа - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров рассказал о сплочении российского народа

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и "России 24", что западные страны санкциями и давлением на Москву добились только сплочения народа... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:45

2023-12-28T11:45

2023-12-28T12:07

москва

россия

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и "России 24", что западные страны санкциями и давлением на Москву добились только сплочения народа России."Санкции должны были взбудоражить народ, должны были поднять протестные волны, они добились сплочения страны, сплочения народа", - сказал глава российского МИД, говоря о санкциях Запада в отношении России.

https://ria.ru/20231217/vyzovy-1916331821.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, сергей лавров, в мире