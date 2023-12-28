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Лавров рассказал о сплочении российского народа - РИА Новости, 28.12.2023
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11:45 28.12.2023 (обновлено: 12:07 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918700708.html
Лавров рассказал о сплочении российского народа
Лавров рассказал о сплочении российского народа - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров рассказал о сплочении российского народа
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и "России 24", что западные страны санкциями и давлением на Москву добились только сплочения народа... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:45
2023-12-28T12:07
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россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и "России 24", что западные страны санкциями и давлением на Москву добились только сплочения народа России."Санкции должны были взбудоражить народ, должны были поднять протестные волны, они добились сплочения страны, сплочения народа", - сказал глава российского МИД, говоря о санкциях Запада в отношении России.
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москва, россия, сергей лавров, в мире
Москва, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал о сплочении российского народа

Лавров: Запад санкциями и давлением добился сплочения российского народа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и "России 24", что западные страны санкциями и давлением на Москву добились только сплочения народа России.
"Санкции должны были взбудоражить народ, должны были поднять протестные волны, они добились сплочения страны, сплочения народа", - сказал глава российского МИД, говоря о санкциях Запада в отношении России.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы
17 декабря, 16:57
 
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