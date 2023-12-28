https://ria.ru/20231228/kor-1918616475.html
В Казахстане двое детей умерли от кори
В Казахстане двое детей умерли от кори - РИА Новости, 28.12.2023
В Казахстане двое детей умерли от кори
В Казахстане зарегистрировано два летальных случая младенцев из-за кори, сообщила замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:55
2023-12-28T08:55
2023-12-28T08:55
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АСТАНА, 28 дек – РИА Новости. В Казахстане зарегистрировано два летальных случая младенцев из-за кори, сообщила замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова. "Что касается летальных случаев: зарегистрировано два летальных случая – это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации", - сказала Есмагамбетова, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах сената (верхней палаты парламента) Казахстана в четверг. По ее словам, еще 15 детей находится в тяжелом состоянии. Пресс-служба национального центра общественного здравоохранения Казахстана сообщила, что с начала года в республике официально зарегистрировано 26 815 случаев заражения корью, при этом с 18 по 24 декабря выявлено 2 373 новых случая. В Казахстане 6 ноября начали дополнительную массовую иммунизацию против кори из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
В Казахстане двое детей умерли от кори
В Казахстане двое детей умерли от кори, не достигнув возраста вакцинации
АСТАНА, 28 дек – РИА Новости. В Казахстане зарегистрировано два летальных случая младенцев из-за кори, сообщила замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.
"Что касается летальных случаев: зарегистрировано два летальных случая – это Астана и Восточно-Казахстанская область
. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации", - сказала Есмагамбетова, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах сената (верхней палаты парламента) Казахстана в четверг. По ее словам, еще 15 детей находится в тяжелом состоянии.
Пресс-служба национального центра общественного здравоохранения Казахстана сообщила, что с начала года в республике официально зарегистрировано 26 815 случаев заражения корью, при этом с 18 по 24 декабря выявлено 2 373 новых случая.
В Казахстане 6 ноября начали дополнительную массовую иммунизацию против кори из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.
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