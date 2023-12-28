https://ria.ru/20231228/kirkorov-1918676597.html

Киркорова убрали из списка актеров фильма "СамоИрония судьбы"

Киркорова убрали из списка актеров фильма "СамоИрония судьбы" - РИА Новости, 28.12.2023

Киркорова убрали из списка актеров фильма "СамоИрония судьбы"

Певец Филипп Киркоров исчез из списка актеров новогоднего фильма 2022 года "СамоИрония судьбы", изменения появились на сайте Premier в описании фильма. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:09

2023-12-28T14:09

2023-12-28T14:24

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров исчез из списка актеров новогоднего фильма 2022 года "СамоИрония судьбы", изменения появились на сайте Premier в описании фильма. В ремейке на знаменитый фильм Эльдара Рязанова артист сыграл персонажа по имени Ипполит Бедросович. По какой причине музыканта убрали из состава, не пояснили. Сам он тоже не прокомментировал произошедшее. Решение приняли вскоре после того, как Киркоров поучаствовал в скандальном мероприятии Анастасии Ивлеевой.Праздник блогерши прошел в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря и получил название "голая вечеринка" из-за дресс-кода "почти без одежды".В первый день в клуб пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову, Глюкозу, Анну Asti и других звезд.Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание, чем разозлили общественность. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала событие циничным. По ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".Позже большинство из артистов записали видео с извинениями за участие в провокационном действе, включая Филиппа Киркорова. Сама Ивлеева тоже уже дважды попросила прощения за то, что сделала.

https://ria.ru/20231228/kirkorov-1918707260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, анастасия ивлеева, знаменитости, эльдар рязанов