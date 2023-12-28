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Киркорова убрали из списка актеров фильма "СамоИрония судьбы" - РИА Новости, 28.12.2023
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Шоубиз
 
14:09 28.12.2023 (обновлено: 14:24 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/kirkorov-1918676597.html
Киркорова убрали из списка актеров фильма "СамоИрония судьбы"
Киркорова убрали из списка актеров фильма "СамоИрония судьбы" - РИА Новости, 28.12.2023
Киркорова убрали из списка актеров фильма "СамоИрония судьбы"
Певец Филипп Киркоров исчез из списка актеров новогоднего фильма 2022 года "СамоИрония судьбы", изменения появились на сайте Premier в описании фильма. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:09
2023-12-28T14:24
шоубиз
новости шоу-бизнеса
филипп киркоров
анастасия ивлеева
знаменитости
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров исчез из списка актеров новогоднего фильма 2022 года "СамоИрония судьбы", изменения появились на сайте Premier в описании фильма. В ремейке на знаменитый фильм Эльдара Рязанова артист сыграл персонажа по имени Ипполит Бедросович. По какой причине музыканта убрали из состава, не пояснили. Сам он тоже не прокомментировал произошедшее. Решение приняли вскоре после того, как Киркоров поучаствовал в скандальном мероприятии Анастасии Ивлеевой.Праздник блогерши прошел в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря и получил название "голая вечеринка" из-за дресс-кода "почти без одежды".В первый день в клуб пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову, Глюкозу, Анну Asti и других звезд.Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание, чем разозлили общественность. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала событие циничным. По ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".Позже большинство из артистов записали видео с извинениями за участие в провокационном действе, включая Филиппа Киркорова. Сама Ивлеева тоже уже дважды попросила прощения за то, что сделала.
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новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, анастасия ивлеева, знаменитости, эльдар рязанов
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Знаменитости, Эльдар Рязанов
Киркорова убрали из списка актеров фильма "СамоИрония судьбы"

Филиппа Киркорова убрали из актерского состава фильма "СамоИрония судьбы"

© Фото : Телеканал ТНТСъемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : Телеканал ТНТ
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров исчез из списка актеров новогоднего фильма 2022 года "СамоИрония судьбы", изменения появились на сайте Premier в описании фильма.
В ремейке на знаменитый фильм Эльдара Рязанова артист сыграл персонажа по имени Ипполит Бедросович. По какой причине музыканта убрали из состава, не пояснили. Сам он тоже не прокомментировал произошедшее.
Решение приняли вскоре после того, как Киркоров поучаствовал в скандальном мероприятии Анастасии Ивлеевой.
Праздник блогерши прошел в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря и получил название "голая вечеринка" из-за дресс-кода "почти без одежды".
Анастасия Ивлеева и Филипп Киркоров. Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Анастасия Ивлеева и Филипп Киркоров. Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
В первый день в клуб пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову, Глюкозу, Анну Asti и других звезд.
Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание, чем разозлили общественность.

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала событие циничным. По ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".
Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".
Позже большинство из артистов записали видео с извинениями за участие в провокационном действе, включая Филиппа Киркорова. Сама Ивлеева тоже уже дважды попросила прощения за то, что сделала.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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ШоубизНовости шоу-бизнесаФилипп КиркоровАнастасия ИвлееваЗнаменитостиЭльдар Рязанов
 
 
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