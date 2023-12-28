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"Укрепляют позиции". Ход России на Украине вызвал шок в СМИ
"Укрепляют позиции". Ход России на Украине вызвал шок в СМИ - РИА Новости, 28.12.2023
"Укрепляют позиции". Ход России на Украине вызвал шок в СМИ
Бегство ВСУ из Марьинки стало тактической победой для России, которая укрепит позиции главы государства Владимира Путина, пишет Sky News. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:54
2023-12-28T14:54
2023-12-28T14:54
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бегство ВСУ из Марьинки стало тактической победой для России, которая укрепит позиции главы государства Владимира Путина, пишет Sky News."Это значительная тактическая победа России. Она ясно свидетельствует о решимости России обеспечить безопасность на Донбассе, несмотря на зимнюю погоду, и послужит дальнейшему укреплению позиций Путина", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что на фоне успехов российских военных ситуация для Украины далеко не самая лучшая: поддержка падает, а на украинскую верхушку будет продолжать расти давление провести переговоры ради прекращения боевых действий.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
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россия, в мире, украина, марьинка (днр), владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика
Россия, В мире, Украина, Марьинка (ДНР), Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика
"Укрепляют позиции". Ход России на Украине вызвал шок в СМИ
Sky News: освобождение Марьинки стало тактической победой для России