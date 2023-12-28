Посол Израиля пока не вернется в Анкару, заявили в МИД страны
Глава МИД Израиля Коэн: посол страны не вернется в Анкару, пока у власти Эрдоган
Эли Коэн. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в соцсети X заявил, что посол страны не вернется в Турцию, пока у власти в стране находится президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции в среду выступил с критикой премьер-министра Израиля БиньяминаНетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что Эрдоган, который "устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль".
"Пока у власти в Турции Эрдоган, наш посол не вернется в Анкару", - написал Коэн.
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"Я считаю верным решение, которое принял несколько месяцев назад - об отзыве израильского посла из Турции. И это оправданное решение. Пока Эрдоган является президентом Турции, не будет смысла возвращать израильского посла в Турцию. Точка", - говорит Коэн в видеозаписи, прикрепленной к сообщению.
Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще 19 октября, заявил ранее турецкий дипломатический источник. МИД Турции 4 ноября сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. МИД Израиля заявил, что решение Турции еще сильнее приближает Анкару к ХАМАС.