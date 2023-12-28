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Посол Израиля пока не вернется в Анкару, заявили в МИД страны - РИА Новости, 28.12.2023
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16:28 28.12.2023 (обновлено: 16:42 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/izrail-1918804737.html
Посол Израиля пока не вернется в Анкару, заявили в МИД страны
Посол Израиля пока не вернется в Анкару, заявили в МИД страны - РИА Новости, 28.12.2023
Посол Израиля пока не вернется в Анкару, заявили в МИД страны
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в соцсети X заявил, что посол страны не вернется в Турцию, пока у власти в стране находится президент Реджеп Тайип... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:28
2023-12-28T16:42
в мире
израиль
анкара (провинция)
турция
реджеп тайип эрдоган
адольф гитлер
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в соцсети X заявил, что посол страны не вернется в Турцию, пока у власти в стране находится президент Реджеп Тайип Эрдоган.Президент Турции в среду выступил с критикой премьер-министра Израиля БиньяминаНетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что Эрдоган, который "устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль"."Пока у власти в Турции Эрдоган, наш посол не вернется в Анкару", - написал Коэн."Я считаю верным решение, которое принял несколько месяцев назад - об отзыве израильского посла из Турции. И это оправданное решение. Пока Эрдоган является президентом Турции, не будет смысла возвращать израильского посла в Турцию. Точка", - говорит Коэн в видеозаписи, прикрепленной к сообщению.Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще 19 октября, заявил ранее турецкий дипломатический источник. МИД Турции 4 ноября сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. МИД Израиля заявил, что решение Турции еще сильнее приближает Анкару к ХАМАС.
https://ria.ru/20231201/erdogan-1913270101.html
https://ria.ru/20231217/konflikt-1916367471.html
израиль
анкара (провинция)
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в мире, израиль, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, адольф гитлер, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Анкара (провинция), Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Адольф Гитлер, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Израиля пока не вернется в Анкару, заявили в МИД страны

Глава МИД Израиля Коэн: посол страны не вернется в Анкару, пока у власти Эрдоган

CC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli CohenЭли Коэн
Эли Коэн - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
CC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli Cohen
Эли Коэн. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в соцсети X заявил, что посол страны не вернется в Турцию, пока у власти в стране находится президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции в среду выступил с критикой премьер-министра Израиля БиньяминаНетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что Эрдоган, который "устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль".
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"Пока у власти в Турции Эрдоган, наш посол не вернется в Анкару", - написал Коэн.
«
"Я считаю верным решение, которое принял несколько месяцев назад - об отзыве израильского посла из Турции. И это оправданное решение. Пока Эрдоган является президентом Турции, не будет смысла возвращать израильского посла в Турцию. Точка", - говорит Коэн в видеозаписи, прикрепленной к сообщению.
Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще 19 октября, заявил ранее турецкий дипломатический источник. МИД Турции 4 ноября сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. МИД Израиля заявил, что решение Турции еще сильнее приближает Анкару к ХАМАС.
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В миреИзраильАнкара (провинция)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАдольф ГитлерХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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