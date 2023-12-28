https://ria.ru/20231228/izrail-1918804737.html

Посол Израиля пока не вернется в Анкару, заявили в МИД страны

Посол Израиля пока не вернется в Анкару, заявили в МИД страны - РИА Новости, 28.12.2023

Посол Израиля пока не вернется в Анкару, заявили в МИД страны

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в соцсети X заявил, что посол страны не вернется в Турцию, пока у власти в стране находится президент Реджеп Тайип... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:28

2023-12-28T16:28

2023-12-28T16:42

в мире

израиль

анкара (провинция)

турция

реджеп тайип эрдоган

адольф гитлер

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в соцсети X заявил, что посол страны не вернется в Турцию, пока у власти в стране находится президент Реджеп Тайип Эрдоган.Президент Турции в среду выступил с критикой премьер-министра Израиля БиньяминаНетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что Эрдоган, который "устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль"."Пока у власти в Турции Эрдоган, наш посол не вернется в Анкару", - написал Коэн."Я считаю верным решение, которое принял несколько месяцев назад - об отзыве израильского посла из Турции. И это оправданное решение. Пока Эрдоган является президентом Турции, не будет смысла возвращать израильского посла в Турцию. Точка", - говорит Коэн в видеозаписи, прикрепленной к сообщению.Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще 19 октября, заявил ранее турецкий дипломатический источник. МИД Турции 4 ноября сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. МИД Израиля заявил, что решение Турции еще сильнее приближает Анкару к ХАМАС.

https://ria.ru/20231201/erdogan-1913270101.html

https://ria.ru/20231217/konflikt-1916367471.html

израиль

анкара (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, адольф гитлер, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году