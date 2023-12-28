https://ria.ru/20231228/gosdolg-1918786555.html

Госдолг Украины к концу ноября превысил 140,8 миллиарда долларов

Госдолг Украины к концу ноября превысил 140,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 28.12.2023

Госдолг Украины к концу ноября превысил 140,8 миллиарда долларов

Совокупный государственный долг Украины в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 4,5 миллиарда долларов и достиг 140,8 миллиарда долларов,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:27

2023-12-28T15:27

2023-12-28T15:27

экономика

украина

даниил гетманцев

верховная рада украины

евросоюз

сергей марченко

всемирный банк

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Совокупный государственный долг Украины в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 4,5 миллиарда долларов и достиг 140,8 миллиарда долларов, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. "На 30 ноября государственный и гарантированный государством долг достиг 5 122,5 миллиарда гривен или 140,8 миллиарда долларов. В ноябре рост государственного долга ускорился, за месяц госдолг увеличился на 3,3%: плюс 164,3 миллиарда гривен или 4,5 миллиарда долларов", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По словам депутата, по итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП составит около 85% против 78,4% в 2022 и 48,9% в 2021 году. Как отмечает Гетманцев, на прирост госдолга повлияли в том числе привлечение очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС, ссуды от Всемирного банка. Министерство финансов Украины в конце ноября сообщало, что совокупный государственный долг Украины в октябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,72 миллиарда долларов и достиг рекордных 136,35 миллиарда долларов. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов. По прогнозу МВФ, государственный долг Украины вырастет до 88,1% ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит 100% ВВП. В минфине страны ранее отмечали, что проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.

https://ria.ru/20231228/moldaviya-1918767294.html

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экономика, украина, даниил гетманцев, верховная рада украины, евросоюз, сергей марченко, всемирный банк