https://ria.ru/20231228/era-glonass-1918516032.html

"ЭРА-ГЛОНАСС" передала в службы спасения 81 тысячу вызовов автомобилистов

"ЭРА-ГЛОНАСС" передала в службы спасения 81 тысячу вызовов автомобилистов - РИА Новости, 28.12.2023

"ЭРА-ГЛОНАСС" передала в службы спасения 81 тысячу вызовов автомобилистов

Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2023 году передала более 81 тысячи экстренных вызовов от автомобилистов в службы спасения, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:00

технологии

общество

россия

эра-глонасс

алексей райкевич

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2023 году передала более 81 тысячи экстренных вызовов от автомобилистов в службы спасения, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Всего за время работы системы передано экстренным службам более 350 тысяч вызовов, более 81 тысячи – только за 2023 год. Свыше 80% всех аварийных сообщений получены при автоматической активации кнопок SOS или устройств вызова экстренных оперативных служб в автомобилях, что свидетельствует о тяжести происшествий, когда водители или пассажиры не смогли сами вызвать помощь", - пояснил Райкевич.Он добавил, что в уходящем году была преодолена важная отметка в 10 миллионов автомобилей, подключенных к платформе аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС". Прирост автопарка за 2023 год в госинформсистеме превысил миллион транспортных средств, что на 15% больше, чем в прошлом году.Кроме того, в 2023 году была завершена интеграция "ЭРА-ГЛОНАСС" со всеми действующими в стране "Системами-112". Благодаря этому, в 85 регионах страны службы спасения в среднем за 19 секунд получают важную информацию о ДТП. В итоге на 50% сокращается время реагирования экстренных служб за счет получения в цифровом виде точных координат и параметров автомобилей."Это крайне важно с точки зрения медицины катастроф: оказание помощи пострадавшим в течение "золотого часа", первых 60 минут после аварии, в пять раз повышает шансы на сохранение жизни и минимизирует развитие опасных для жизни осложнений. Эти данные подтверждают, что "ЭРА-ГЛОНАСС" спасает тысячи жизней ежегодно", - отметил Райкевич.Также в 2023 году АО "ГЛОНАСС" провело в Санкт-Петербурге и Ленинградской области тестовую передачу экстренных вызовов о происшествиях с маломерными водными судами. Компания разработала и протестировала аварийное оповещение на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" и для малой авиации, что позволит повысить безопасность полетов и активнее развивать возможности использования легких и сверхлегких воздушных судов на территории России.В свою очередь, в Москве в минувшем сезоне реализован пилотный проект по подключению электросамокатов к "ЭРА-ГЛОНАСС". Технология позволяет автоматически соблюдать установленные скоростные режимы и обеспечивать безопасность сотен тысяч пешеходов и пользователей электронных средств индивидуальной мобильности.На основе "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня обеспечивается мониторинг и диспетчеризация пассажирского транспорта во всех регионах России. К сервису "Мониторинг ЭРА" подключено 200 тысяч транспортных средств этой категории. С помощью госинформсистемы обеспечивается мониторинг гражданских авиабеспилотников, позволяющий снимать запреты, действующие более чем в 70 регионах страны.В 2023 году госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" была включена порталом Достижения.рф. в число главных достижений современной России.

https://ria.ru/20230723/glonass-1885760593.html

https://ria.ru/20231115/monitoring-1909709119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, общество, россия, эра-глонасс, алексей райкевич