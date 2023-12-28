https://ria.ru/20231228/dnepr-1918597320.html

Билет в один конец: стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре

Билет в один конец: стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре - РИА Новости, 28.12.2023

Билет в один конец: стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре

Украинская морская пехота, снабжавшая личный состав ВСУ в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, потеряла за полтора месяца 50 плавсредств, об РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T02:37

2023-12-28T02:37

2023-12-28T04:04

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинская морская пехота, снабжавшая личный состав ВСУ в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, потеряла за полтора месяца 50 плавсредств, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на данные разведаналитика Эндрю Перпетуа.Как ранее заявил президент России Владимир Путин, российским командованием было принято решение отойти на несколько метров в Крынках, чтобы уберечь личный состав от ненужных потерь, ВСУ зашло на небольшой участок левого берега, но это, как говорят сами украинские военнослужащие, стало для них дорогой в один конец."За шесть недель с тех пор, как 35-я бригада украинской морской пехоты впервые форсировала широкую реку Днепр и заняла плацдарм в Крынках на контролируемом Россией левом берегу реки, морская пехота и войска поддержки потеряли много лодок. Сколько? По данным аналитика Эндрю Перпетуа, около 50 лодок повреждены или затоплены,", — пишет Экс.По мнению обозревателя, наиболее "странной" представляется последняя потеря, когда незадолго до Рождества российский дрон, начиненный взрывчаткой, поразил украинский БМК-Т — буксирно-моторный катер, предназначенный для транспортировки паромов при устройстве мостовых и паромных переправ.По словам Экса, тот факт, что украинцы использовали эти катера, не говорит об их намерении строить понтонные мосты ввиду ширины реки на этом участке и опасности этой затеи из-за угрозы российской артиллерии и беспилотников. По мнению Экса, таким образом украинское командование лишь пыталось снабжать 35-ю бригаду при помощи тех плавсредств, которые оставались в наличии."Чем больше лодок русские повредят или потопят, тем еще больше могут отчаяться украинцы — и тем больше странных судов они могут задействовать, чтобы обеспечить снабжение плацдарма в Крынках", —пишет Экс.

https://ria.ru/20231227/vsu-1918584085.html

https://ria.ru/20231227/oruzhie-1918369610.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, forbes