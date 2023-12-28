https://ria.ru/20231228/dagestan-1918769061.html

Более 90 тысяч потребителей остались без электричества в Дагестане

Более 90 тысяч потребителей остались без электричества в Дагестане - РИА Новости, 28.12.2023

Более 90 тысяч потребителей остались без электричества в Дагестане

Более 90 тысяч потребителей остались без электричества в Дагестане из-за массовых перебоев на фоне усиления ветра, сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:46

2023-12-28T14:46

2023-12-28T15:10

республика дагестан

происшествия

табасаранский район

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 90 тысяч потребителей остались без электричества в Дагестане из-за массовых перебоев на фоне усиления ветра, сообщает республиканская прокуратура."В результате неблагоприятных погодных условий, усиления ветра зафиксированы массовые перебои электроснабжения на территории региона. В зону отключения электроэнергии попали более 90 тысяч потребителей в городах и районах республики", - сообщает ведомство.Прокуратура намерена дать оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства в сфере электроснабжения.В свою очередь "Дагэнерго" сообщает, что стихия затронула южные и центральные районы, а также горные территории республики. По данным энергетиков, сложные погодные условия сохраняются в Ботлихском, Унцукульском, Хунзахском, Шамильском, Чародинском Ахвахском Дербентском, Каякентском, Буйнакском, Акушинском, Кизлярском, Тарумовском, Карабудахкентском, Буйнакском, Левашинском, Цумадинском, Тляратинском и Табасаранском районах.Для восстановительных работ задействовано 48 бригад, 146 энергетиков и 52 единицы техники филиала "Дагэнерго".В четверг по Дагестану был объявлен особый режим работы энергетиков в связи с усилением ветра до 25 м/с.

https://ria.ru/20231224/svet-1917760571.html

табасаранский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика дагестан, происшествия, табасаранский район