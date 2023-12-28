Чернышенко рассказал о следующих перекрестных годах России и Китая
Чернышенко: следующие перекрестные года России и Китая посвятят культуре
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Следующие перекрестные года России и Китая, которые пройдут в 2024-2025 годах будут посвящены культурным взаимоотношениям, планируется ряд проектов, например, будет совместная кинопремия, "Интервидео" и другие, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Вы знаете, разнообразие культур, безусловно, есть, но есть и огромный интерес друг к другу. Поэтому, как раз следующие перекрестные года, они будут посвящены как раз культурным взаимоотношениям и будут совместные проекты в области кино, будет совместная кинопремия, "Интервидео" и другие проекты, которые по линии Минкультуры будут осуществляться", - сказал Чернышенко.
Говоря о прошедшей командировке в Китай, Чернышенко отметил, что глава КНР Си Цзиньпин "с теплотой вспоминает свою юность", советские фильмы, литературу, в которую был глубоко погружен.
"Цитирует, вспоминает, что на встречах с нашим президентом Владимиром Путиным, он цитировал и Достоевского, и Толстого, и это не может, конечно, не радовать. Ну, и с нашей стороны, мы тоже знаем не только цитаты Конфуция и Лао Ши", - добавил вице-премьер.
Российская делегация посетила Китай с рабочим визитом 19-20 декабря. Российский премьер Михаил Мишустин встречался с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, а также с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам переговоров был подписан ряд документов.