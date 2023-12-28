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Чернышенко рассказал о следующих перекрестных годах России и Китая - РИА Новости, 28.12.2023
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09:38 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/chernyshenko-1918627541.html
Чернышенко рассказал о следующих перекрестных годах России и Китая
Чернышенко рассказал о следующих перекрестных годах России и Китая - РИА Новости, 28.12.2023
Чернышенко рассказал о следующих перекрестных годах России и Китая
Следующие перекрестные года России и Китая, которые пройдут в 2024-2025 годах будут посвящены культурным взаимоотношениям, планируется ряд проектов, например,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T09:38
2023-12-28T09:38
китай
россия
дмитрий чернышенко
си цзиньпин
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Следующие перекрестные года России и Китая, которые пройдут в 2024-2025 годах будут посвящены культурным взаимоотношениям, планируется ряд проектов, например, будет совместная кинопремия, "Интервидео" и другие, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Вы знаете, разнообразие культур, безусловно, есть, но есть и огромный интерес друг к другу. Поэтому, как раз следующие перекрестные года, они будут посвящены как раз культурным взаимоотношениям и будут совместные проекты в области кино, будет совместная кинопремия, "Интервидео" и другие проекты, которые по линии Минкультуры будут осуществляться", - сказал Чернышенко. Говоря о прошедшей командировке в Китай, Чернышенко отметил, что глава КНР Си Цзиньпин "с теплотой вспоминает свою юность", советские фильмы, литературу, в которую был глубоко погружен. "Цитирует, вспоминает, что на встречах с нашим президентом Владимиром Путиным, он цитировал и Достоевского, и Толстого, и это не может, конечно, не радовать. Ну, и с нашей стороны, мы тоже знаем не только цитаты Конфуция и Лао Ши", - добавил вице-премьер. Российская делегация посетила Китай с рабочим визитом 19-20 декабря. Российский премьер Михаил Мишустин встречался с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, а также с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам переговоров был подписан ряд документов.
https://ria.ru/20231226/sotrudnichestvo-1918142472.html
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китай, россия, дмитрий чернышенко, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Дмитрий Чернышенко, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Чернышенко рассказал о следующих перекрестных годах России и Китая

Чернышенко: следующие перекрестные года России и Китая посвятят культуре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Следующие перекрестные года России и Китая, которые пройдут в 2024-2025 годах будут посвящены культурным взаимоотношениям, планируется ряд проектов, например, будет совместная кинопремия, "Интервидео" и другие, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Вы знаете, разнообразие культур, безусловно, есть, но есть и огромный интерес друг к другу. Поэтому, как раз следующие перекрестные года, они будут посвящены как раз культурным взаимоотношениям и будут совместные проекты в области кино, будет совместная кинопремия, "Интервидео" и другие проекты, которые по линии Минкультуры будут осуществляться", - сказал Чернышенко.
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Говоря о прошедшей командировке в Китай, Чернышенко отметил, что глава КНР Си Цзиньпин "с теплотой вспоминает свою юность", советские фильмы, литературу, в которую был глубоко погружен.
"Цитирует, вспоминает, что на встречах с нашим президентом Владимиром Путиным, он цитировал и Достоевского, и Толстого, и это не может, конечно, не радовать. Ну, и с нашей стороны, мы тоже знаем не только цитаты Конфуция и Лао Ши", - добавил вице-премьер.
Российская делегация посетила Китай с рабочим визитом 19-20 декабря. Российский премьер Михаил Мишустин встречался с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, а также с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам переговоров был подписан ряд документов.
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