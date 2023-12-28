https://ria.ru/20231228/briks-1918728256.html
Россия будет внедрять "бриксовскую" культуру в мировые дела, заявил Лавров
Россия будет внедрять "бриксовскую" культуру в мировые дела, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023
Россия будет внедрять "бриксовскую" культуру в мировые дела, заявил Лавров
Россия будет постепенно внедрять "бриксовскую культуру" в мировую политику на фоне большого интереса государств мира к вступлению в БРИКС, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:44
2023-12-28T12:44
2023-12-28T14:06
россия
сергей лавров
брикс
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия будет постепенно внедрять "бриксовскую культуру" в мировую политику на фоне большого интереса государств мира к вступлению в БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" Лавров отметил, что 27 желающих находятся "в очереди на получение хотя бы статуса государства-партнера" БРИКС. Быстро принять всех заинтересованных в объединение невозможно, подчеркнул министр."Мы будем постепенно внедрять бриксовскую культуру в глобальную политику", - заявил Лавров.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
https://ria.ru/20231226/briks-1918131155.html
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Лавров: Россия будет внедрять культуру БРИКС в мировые дела
Россия будет внедрять "бриксовскую" культуру в мировые дела, заявил Лавров
2023-12-28T12:44
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, брикс, в мире
Россия, Сергей Лавров, БРИКС, В мире
Россия будет внедрять "бриксовскую" культуру в мировые дела, заявил Лавров
Лавров: Россия будет постепенно внедрять "бриксовскую" культуру в мировые дела