https://ria.ru/20231228/briks-1918728256.html

Россия будет внедрять "бриксовскую" культуру в мировые дела, заявил Лавров

Россия будет внедрять "бриксовскую" культуру в мировые дела, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023

Россия будет внедрять "бриксовскую" культуру в мировые дела, заявил Лавров

Россия будет постепенно внедрять "бриксовскую культуру" в мировую политику на фоне большого интереса государств мира к вступлению в БРИКС, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:44

2023-12-28T12:44

2023-12-28T14:06

россия

сергей лавров

брикс

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия будет постепенно внедрять "бриксовскую культуру" в мировую политику на фоне большого интереса государств мира к вступлению в БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" Лавров отметил, что 27 желающих находятся "в очереди на получение хотя бы статуса государства-партнера" БРИКС. Быстро принять всех заинтересованных в объединение невозможно, подчеркнул министр."Мы будем постепенно внедрять бриксовскую культуру в глобальную политику", - заявил Лавров.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

https://ria.ru/20231226/briks-1918131155.html

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Лавров: Россия будет внедрять культуру БРИКС в мировые дела Россия будет внедрять "бриксовскую" культуру в мировые дела, заявил Лавров 2023-12-28T12:44 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей лавров, брикс, в мире