В Крыму назвали бессилием заявление Киева о вторжении на полуостров
Заур Смирнов назвал бессилием заявление Киева о вторжении на полуостров
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПредседатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов
Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал "дешевым оправданием собственного бессилия" слова представителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, что вторжение ВСУ в Крым прошедшим летом не состоялось, так как эти заявления были частью информационной борьбы.
Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать слова своего шефа Кирилла Буданова о так и не состоявшемся вторжении ВСУ в Крым прошедшим летом, назвав эти заявления частью борьбы на информационном фронте. Ранее Буданов заявил, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины силовым путем, а позже - что ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года, а позже - что ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года.
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"Нынешнее украинское руководство и его действия - это и есть сплошная информационная операция США и Запада. А подобные заявления представителя ГУР - дешевое оправдание собственного бессилия", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, главная цель нынешней киевской власти - уничтожение Украины как государства и ее населения. "Судя по всему, цель близка к достижению, и заказчики останутся довольны", - подчеркнул Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой.
Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или... (будем - ред.) решать силовым путем".