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"АвтоВАЗ" выпустит 12 новых моделей до 2030 года - РИА Новости, 28.12.2023
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19:17 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/avtovaz-1918838682.html
"АвтоВАЗ" выпустит 12 новых моделей до 2030 года
"АвтоВАЗ" выпустит 12 новых моделей до 2030 года - РИА Новости, 28.12.2023
"АвтоВАЗ" выпустит 12 новых моделей до 2030 года
Совет директоров "АвтоВАЗа" одобрил стратегию развития компании до 2030 года, в ее рамках намечен выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, сообщили в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T19:17
2023-12-28T19:17
экономика
авто
россия
тольятти
денис мантуров
автоваз
renault s.a
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Совет директоров "АвтоВАЗа" одобрил стратегию развития компании до 2030 года, в ее рамках намечен выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, сообщили в Минпромторге РФ. "Совет директоров АО "АвтоВАЗ" также одобрил стратегию развития компании до 2030 года. В рамках ее реализации планируется сохранить лидирующее положение Lada на российском автомобильном рынке. Этому будет способствовать в том числе выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, а также развитие партнерских проектов", - отмечается в сообщении по итогам заседания совета директоров компании. Его главой является вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. При этом уже известно о трех новинках автоконцерна: Lada Aura, производство которой начнется в сентябре 2024 года, Lada Iskra (2025 год) и новый кроссовер на платформе Vesta (2026 год). "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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экономика, авто, россия, тольятти, денис мантуров, автоваз, renault s.a, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ижевск, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Россия, Тольятти, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Renault S.A, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ижевск, Lada Vesta, Renault Clio
"АвтоВАЗ" выпустит 12 новых моделей до 2030 года

"АвтоВАЗ" выпустит 12 новых моделей согласно стратегии компании до 2030 года

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Совет директоров "АвтоВАЗа" одобрил стратегию развития компании до 2030 года, в ее рамках намечен выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, сообщили в Минпромторге РФ.
«
"Совет директоров АО "АвтоВАЗ" также одобрил стратегию развития компании до 2030 года. В рамках ее реализации планируется сохранить лидирующее положение Lada на российском автомобильном рынке. Этому будет способствовать в том числе выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, а также развитие партнерских проектов", - отмечается в сообщении по итогам заседания совета директоров компании. Его главой является вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
При этом уже известно о трех новинках автоконцерна: Lada Aura, производство которой начнется в сентябре 2024 года, Lada Iskra (2025 год) и новый кроссовер на платформе Vesta (2026 год).
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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ЭкономикаАвтоРоссияТольяттиДенис МантуровАвтоВАЗRenault S.AМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ИжевскLada VestaRenault Clio
 
 
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