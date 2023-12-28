https://ria.ru/20231228/avtovaz-1918838682.html

"АвтоВАЗ" выпустит 12 новых моделей до 2030 года

"АвтоВАЗ" выпустит 12 новых моделей до 2030 года - РИА Новости, 28.12.2023

"АвтоВАЗ" выпустит 12 новых моделей до 2030 года

Совет директоров "АвтоВАЗа" одобрил стратегию развития компании до 2030 года, в ее рамках намечен выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, сообщили в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T19:17

2023-12-28T19:17

2023-12-28T19:17

экономика

авто

россия

тольятти

денис мантуров

автоваз

renault s.a

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737870271_0:90:3480:2048_1920x0_80_0_0_2f52dcdbd06582a13a67a8c33801d624.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Совет директоров "АвтоВАЗа" одобрил стратегию развития компании до 2030 года, в ее рамках намечен выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, сообщили в Минпромторге РФ. "Совет директоров АО "АвтоВАЗ" также одобрил стратегию развития компании до 2030 года. В рамках ее реализации планируется сохранить лидирующее положение Lada на российском автомобильном рынке. Этому будет способствовать в том числе выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, а также развитие партнерских проектов", - отмечается в сообщении по итогам заседания совета директоров компании. Его главой является вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. При этом уже известно о трех новинках автоконцерна: Lada Aura, производство которой начнется в сентябре 2024 года, Lada Iskra (2025 год) и новый кроссовер на платформе Vesta (2026 год). "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20231226/lada-1918112290.html

россия

тольятти

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, тольятти, денис мантуров, автоваз, renault s.a, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ижевск, lada vesta, renault clio