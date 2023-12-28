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В Петербурге арестовали женщину, избившую нунчаками детей
В Петербурге арестовали женщину, избившую нунчаками детей - РИА Новости, 29.12.2023
В Петербурге арестовали женщину, избившую нунчаками детей
Жительница Петербурга Юлия Акулова, которая избила нунчаками двух младшеклассников у себя дома, распыляла газ, угрожала ножом и удерживала детей в квартире... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-28T23:07
2023-12-28T23:07
2023-12-29T09:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Жительница Петербурга Юлия Акулова, которая избила нунчаками двух младшеклассников у себя дома, распыляла газ, угрожала ножом и удерживала детей в квартире около часа, заключена под стражу по обвинению в похищении и незаконном удерживании, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "27 декабря Акулова была задержана в порядке ст.91 УПК РФ, в тот же день ей было предъявлено обвинение. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Акуловой стражу по 25.02.2024", - сообщает пресс-служба. Со ссылкой на ГСУСК по Петербургу сообщалось, что женщина 27 декабря 2023 года под предлогом попить чай и согреться пригласила двух учащихся начальных классов к себе в квартиру в одном из домов по 4-й Советской улице, после чего закрыла дверь. "На почве личных неприязненных отношений она избила детей предметом, похожим на нунчаки, угрожала ножом, а также распылила газ, удерживая в квартире около часа", - сообщало ведомство. В отношении нее возбудили дело по п.п. "д, ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ, п.п. "д, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение свободы). В пресс-службе судов добавили, что женщина вину признала частично, мотивов ее действий не раскрывается.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали женщину, избившую нунчаками детей
Избившую нунчаками двух младшеклассников петербурженку заключили под стражу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости.
Жительница Петербурга Юлия Акулова, которая избила нунчаками двух младшеклассников у себя дома, распыляла газ, угрожала ножом и удерживала детей в квартире около часа, заключена под стражу по обвинению в похищении и незаконном удерживании, сообщает
объединенная пресс-служба судов города.
«
"27 декабря Акулова была задержана в порядке ст.91 УПК РФ
, в тот же день ей было предъявлено обвинение. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Акуловой стражу по 25.02.2024", - сообщает пресс-служба.
Со ссылкой на ГСУСК по Петербургу сообщалось, что женщина 27 декабря 2023 года под предлогом попить чай и согреться пригласила двух учащихся начальных классов к себе в квартиру в одном из домов по 4-й Советской улице, после чего закрыла дверь. "На почве личных неприязненных отношений она избила детей предметом, похожим на нунчаки, угрожала ножом, а также распылила газ, удерживая в квартире около часа", - сообщало ведомство. В отношении нее возбудили дело по п.п. "д, ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ, п.п. "д, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение свободы).
В пресс-службе судов добавили, что женщина вину признала частично, мотивов ее действий не раскрывается.
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