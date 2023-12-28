https://ria.ru/20231228/antonov-1918604943.html
Посол Антонов рассказал о страхе в США после освобождения Россией Марьинки
Посол Антонов рассказал о страхе в США после освобождения Россией Марьинки - РИА Новости, 28.12.2023
Посол Антонов рассказал о страхе в США после освобождения Россией Марьинки
Американская администрация не может не видеть успехов российской армии, чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:38
2023-12-28T05:38
2023-12-28T14:56
россия
сша
донецкая народная республика
анатолий антонов
сергей шойгу
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918011412_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a39a94ec8b4c74216e88ed67dbf18244.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Американская администрация не может не видеть успехов российской армии, чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника."Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Все выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные "победы", — заявил Антонов, комментируя новый пакет американской помощи Киеву.
https://ria.ru/20231227/marinka-1918494095.html
россия
сша
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918011412_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_47d0a1df9a9b7b32431d8d4f7ecc7e04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, донецкая народная республика, анатолий антонов, сергей шойгу, владимир путин, в мире
Россия, США, Донецкая Народная Республика, Анатолий Антонов, Сергей Шойгу, Владимир Путин, В мире
Посол Антонов рассказал о страхе в США после освобождения Россией Марьинки
Антонов: в США боятся признать большой успех России при освобождении Марьинки