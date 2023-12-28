https://ria.ru/20231228/antonov-1918604943.html

Посол Антонов рассказал о страхе в США после освобождения Россией Марьинки

Посол Антонов рассказал о страхе в США после освобождения Россией Марьинки - РИА Новости, 28.12.2023

Посол Антонов рассказал о страхе в США после освобождения Россией Марьинки

Американская администрация не может не видеть успехов российской армии, чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T05:38

2023-12-28T05:38

2023-12-28T14:56

россия

сша

донецкая народная республика

анатолий антонов

сергей шойгу

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Американская администрация не может не видеть успехов российской армии, чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника."Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Все выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные "победы", — заявил Антонов, комментируя новый пакет американской помощи Киеву.

https://ria.ru/20231227/marinka-1918494095.html

россия

сша

донецкая народная республика

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россия, сша, донецкая народная республика, анатолий антонов, сергей шойгу, владимир путин, в мире