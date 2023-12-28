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Посол Антонов рассказал о страхе в США после освобождения Россией Марьинки - РИА Новости, 28.12.2023
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05:38 28.12.2023 (обновлено: 14:56 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/antonov-1918604943.html
Посол Антонов рассказал о страхе в США после освобождения Россией Марьинки
Посол Антонов рассказал о страхе в США после освобождения Россией Марьинки - РИА Новости, 28.12.2023
Посол Антонов рассказал о страхе в США после освобождения Россией Марьинки
Американская администрация не может не видеть успехов российской армии, чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:38
2023-12-28T14:56
россия
сша
донецкая народная республика
анатолий антонов
сергей шойгу
владимир путин
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Американская администрация не может не видеть успехов российской армии, чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника."Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Все выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные "победы", — заявил Антонов, комментируя новый пакет американской помощи Киеву.
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россия, сша, донецкая народная республика, анатолий антонов, сергей шойгу, владимир путин, в мире
Россия, США, Донецкая Народная Республика, Анатолий Антонов, Сергей Шойгу, Владимир Путин, В мире
Посол Антонов рассказал о страхе в США после освобождения Россией Марьинки

Антонов: в США боятся признать большой успех России при освобождении Марьинки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Марьинке
Военнослужащий в Марьинке - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий в Марьинке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Американская администрация не может не видеть успехов российской армии, чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
Стела на входе в Марьинку - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Вчера, 16:26
"Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Все выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные "победы", — заявил Антонов, комментируя новый пакет американской помощи Киеву.
 
РоссияСШАДонецкая Народная РеспубликаАнатолий АнтоновСергей ШойгуВладимир ПутинВ мире
 
 
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