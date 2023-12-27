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Это только начало. В США раскрыли, что ждет ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 27.12.2023
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22:34 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/vsu-1918584085.html
Это только начало. В США раскрыли, что ждет ВСУ под Марьинкой
Это только начало. В США раскрыли, что ждет ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 27.12.2023
Это только начало. В США раскрыли, что ждет ВСУ под Марьинкой
Украинская оборона начнет сыпаться после освобождения Марьинки российскими войсками, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T22:34
2023-12-27T22:34
политика
донецкая народная республика
донецк
скотт риттер
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинская оборона начнет сыпаться после освобождения Марьинки российскими войсками, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."У Марьинки есть потенциал стать местом, где развалится оборона украинских вооруженных сил. Мы об этом уже говорили некоторое время назад", — напомнил эксперт.По словам аналитика, на этом участке произошел серьезный прорыв укрепрайонов ВСУ. После отступления из города киевские силовики будут вынуждены распылить ресурсы для дальнейших действий. Однако этих ресурсов у них нет, подчеркнул Риттер."Таких прорывов теперь станет еще больше", — спрогнозировал бывший разведчик.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918468837.html
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политика, донецкая народная республика, донецк, скотт риттер, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Политика, Донецкая Народная Республика, Донецк, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
Это только начало. В США раскрыли, что ждет ВСУ под Марьинкой

Экс-разведчик Риттер: освобождение Марьинки станет началом краха обороны ВСУ

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинская оборона начнет сыпаться после освобождения Марьинки российскими войсками, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«
"У Марьинки есть потенциал стать местом, где развалится оборона украинских вооруженных сил. Мы об этом уже говорили некоторое время назад", — напомнил эксперт.
По словам аналитика, на этом участке произошел серьезный прорыв укрепрайонов ВСУ. После отступления из города киевские силовики будут вынуждены распылить ресурсы для дальнейших действий. Однако этих ресурсов у них нет, подчеркнул Риттер.
"Таких прорывов теперь станет еще больше", — спрогнозировал бывший разведчик.
В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
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ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСкотт РиттерСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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