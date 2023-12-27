https://ria.ru/20231227/vsu-1918584085.html

Это только начало. В США раскрыли, что ждет ВСУ под Марьинкой

Это только начало. В США раскрыли, что ждет ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 27.12.2023

Это только начало. В США раскрыли, что ждет ВСУ под Марьинкой

Украинская оборона начнет сыпаться после освобождения Марьинки российскими войсками, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T22:34

2023-12-27T22:34

2023-12-27T22:34

политика

донецкая народная республика

донецк

скотт риттер

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинская оборона начнет сыпаться после освобождения Марьинки российскими войсками, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."У Марьинки есть потенциал стать местом, где развалится оборона украинских вооруженных сил. Мы об этом уже говорили некоторое время назад", — напомнил эксперт.По словам аналитика, на этом участке произошел серьезный прорыв укрепрайонов ВСУ. После отступления из города киевские силовики будут вынуждены распылить ресурсы для дальнейших действий. Однако этих ресурсов у них нет, подчеркнул Риттер."Таких прорывов теперь станет еще больше", — спрогнозировал бывший разведчик.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.

https://ria.ru/20231227/ukraina-1918468837.html

донецкая народная республика

донецк

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политика, донецкая народная республика, донецк, скотт риттер, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины