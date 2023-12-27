https://ria.ru/20231227/voyna-1918334615.html

Сумо по-русски: Россия начинает мировую войну за Японию

Сумо по-русски: Россия начинает мировую войну за Японию - РИА Новости, 27.12.2023

Сумо по-русски: Россия начинает мировую войну за Японию

Искусные стратеги выигрывают не битвы и сражения, а войны. Этот подход в исполнении руководства России все ярче выходит на первый план на фоне ускоряющегося... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:00

2023-12-27T08:00

2023-12-27T08:01

аналитика

россия

ёко камикава

владимир путин

евросоюз

япония

сша

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Искусные стратеги выигрывают не битвы и сражения, а войны. Этот подход в исполнении руководства России все ярче выходит на первый план на фоне ускоряющегося демонтажа старого миропорядка и создания новой, более жесткой и прагматичной реальности.Украина — это лишь один эпизод объявленной России гибридной войны, где в ход идет все: от экономики, политики и информационно-идеологического противодействия до прямых военных действий, и наша страна как духовная наследница Византии и ее многослойной политики последовательно демонстрирует миру, что такое истинная асимметричность на всех фронтах, включая тихоокеанский.Вчера министр иностранных дел Японии Еко Камикава в стиле плача Ярославны-сан заявила, что "Япония считает неприемлемыми действия России, отказавшейся разрешить японским рыбакам промысел в районе Курил, и продолжит работу над возобновлением соглашения с Россией, регулирующего этот вопрос". Напомним, что от 21 февраля 1998-го Россия и Япония заключили соглашение в области промысла морских живых ресурсов в районе Курильских островов, которое должно каждый год продляться. В этом году 19 января посольство Японии получило уведомление от МИД России, что "российская сторона не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам", что в переводе на японский звучит как "трепанг вам с маслом". Причина: Россия ранее неоднократно заявляла, что Япония не проявляет конструктива в двусторонних отношениях, но по факту Япония активно присоединилась к группе недружественных России государств.В частности, после начала СВО Япония примкнула к антироссийским санкциям, в начале декабря сего года ввела экспортные ограничения против 57 компаний из России, выделила на помощь Украине 4,5 миллиарда долларов, провела на острове Хоккайдо военные учения совместно с США и Австралией, моделирующие конфликт с Россией, а буквально на днях внесла изменения в законодательство страны в части экспорта вооружения и планирует поставить Соединенным Штатам зенитные управляемые ракеты для ЗРК Patriot для восполнения американских запасов на фоне поставок на Украину.И самое милое заключается в том, что Япония сильно зависит от поставок российских углеводородов: только в этом году мы получили от продажи туда нефти и газа более четырех миллиардов долларов. Того же сжиженного газа Страна восходящего солнца в ноябре импортировала из России на 46,9 процента больше, чем в этот же месяц год назад. Кроме того, Япония критически зависит от поставок из России многих ресурсов, использующихся при производстве полупроводников, палладия и ферросплавов. Одновременно с этим, по признанию японцев, они "впали в крабовую зависимость" от России: за первые три квартала 2023-го наша доля в японском импорте крабов скакнула до 68,8 процента, притом что в 2021 году этот показатель не превышал пяти процентов.Если бы решение "японского вопроса" зависело от кого-то из сонма "турбопатриотов", то все вентили, краны и задвижки были бы не просто перекрыты, а вырваны с корнем, и Япония под гимн России плавно бы перешла в зависимость от поставок энергоресурсов из США, чему последние были бы несказанно рады — отправили бы нам благодарственную новогоднюю телеграмму.После всех недавних самурайских вывертов коллективный Запад был уверен, что Россия так и поступит, и мысленно потирал руки.Однако президент России Владимир Путин походя высказался, что вот Япония не отказывается от наших энергоресурсов, молодцы, ну и пусть продолжает покупать (и наполнять наш бюджет).И тут суперантироссийская Япония, как лев, бросилась отбивать западные санкции в отношении нашего проекта "Арктик СПГ 2", где она является акционером, и заявила прямым текстом, что этот проект важен для ее энергонезависимости — и руки прочь (ранее таким же макаром Япония выбила от ЕС освобождение от соблюдения механизма потолка цен для нефтегазового проекта "Сахалин-2"). Хотя японцы были вынуждены формально отозвать с объекта своих сотрудников, они заявили, что, несмотря ни на что, они намерены сохранить свою долю в проекте, добавив сквозь в зубы в сторону американцев что-то непереводимое в стиле "davay, do svidania".Характерно, что борьбы японских мальчиков со стороны тех же дружественных Индии и Китая по данному поводу замечено не было, с учетом того что их вполне устраивают наши поставки с дисконтом и лишние проблемы с Западом им тоже не нужны.Как мы видим, хотя Япония защищает не наши, а свои интересы, на данном отрезке времени они у нас совпадают, а значит, грех не воспользоваться в геополитических баталиях чужими, пусть и недружественными, руками.Мы уже предупреждали, что в хитросплетениях российской realpolitik без пол-литра саке не обойдешься, но факт остается фактом: жесткая прагматика, игра на противоречиях, асимметрия, обмен рычагами, ставки вдолгую — работают.И это признают наши открытые враги.В недавнем интервью помощник президента России Максим Орешкин заявил с цифрами в руках, что так называемые экономики Глобального Севера — США, Япония, ЕС — теряют свою значимость: ведущей экономикой стал Китай, а крупнейшей экономикой Европы стала Россия, и мы уже дышим в спину той же Японии в гонке за четвертое место.Творческо-прагматическая политика России нежно размягчила гранитный строй европейских стран по поводу Украины, из которых раздается все больше голосов о том, что лавочку с помощью укрорежиму надо прикрывать, а санкции вредят им больше, чем нам. Несмотря на проклятия США и стоны всепропальщиков, наша страна продолжает занимать одно из первых мест по поставкам углеводородов в Европу. Суммарно страны Евросоюза в октябре купили 1,2 миллиарда кубических метров российского сжиженного газа, что в 1,7 раза больше, чем в сентябре. В результате, по словам зампреда правительства страны Андрея Белоусова, наши нефтегазовые доходы находятся на уровне благополучного 2021 года. Кроме того, по недавним данным, Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС (только за сентябрь импорт российского зерна в ЕС вырос на 22 процента за месяц, а за год — в десять раз).Это пример того, что крутильновентильная политика хороша в горизонте одного дня, а для полного переформатирования мировой системы требуются совсем другие горизонты и другие подходы, пусть они кажутся кому-то в моменте возмутительной слабостью.Как сказал наш президент, мы двери ни для кого не закрываем, но и своего не отдадим, а если что надо — давайте обсудим условия. Наши условия.Это значит, что Россия лишила Запад еще одной монополии — монополии на гибридную политику, и мы твердо намерены в ней преуспеть.

https://ria.ru/20231129/aziaty-1912481820.html

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html

https://ria.ru/20231226/mao_tszedun-1918043207.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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аналитика, россия, ёко камикава, владимир путин, евросоюз, япония, сша