https://ria.ru/20231227/voenka-1918392790.html

Главные события 2023 года в военной сфере

Главные события 2023 года в военной сфере - РИА Новости, 27.12.2023

Главные события 2023 года в военной сфере

Главным событием года в военной сфере остается специальная военная операция на Украине, которая демонстрирует превосходство российских Вооруженных сил на поле... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:23

2023-12-27T11:23

2023-12-27T12:26

итоги года

россия

безопасность

оборона

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Главным событием года в военной сфере остается специальная военная операция на Украине, которая демонстрирует превосходство российских Вооруженных сил на поле боя над ВСУ, несмотря на обширную военную поддержку киевского режима Западом. Провал контрнаступленияВойска Украины 4 июня начали контрнаступление, сосредоточив на запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1 тысячи боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов. Киев планировало к исходу 15-х суток наступления блокировать Мелитополь. Затем наступать с выходом к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. Как отметил на брифинге в декабре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в результате этой попытки контрнаступления войска Украины даже ценой колоссальных потерь смогли лишь незначительно продвинуться на запорожском направлении, не преодолев даже тактическую зону обороны российских подразделений. По его словам, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось. Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета. В настоящее время российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. В частности, 25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что был полностью освобожден город Марьинка в ДНР. Беспилотники и высокоточное оружие Российские войска продолжают наращивать применение в зоне СВО беспилотных летательных аппаратов различных классов. В частности, как отмечал Герасимов, на сегодняшний день беспилотная авиация обеспечивает круглосуточную разведку на всю глубину построения украинских войск, обеспечивая выдачу координат обнаруженных целей и объективный контроль их поражения. Также выполняются задачи по поражению объектов военной инфраструктуры и всего спектра образцов вооружения и военной техники. В частности, военными корреспондентами, российскими подразделениями и министерством обороны РФ регулярно публикуются видеоматериалы по применению малых БПЛА по скоплениям живой силе противника и его технике. Небольшими беспилотниками квадрокоптерного типа с подвешенной боевой кумулятивной частью успешно уничтожаются самые устойчивые машины поля боя – танки, в том числе западного производства. Как отметил на расширенной коллегии Минобороны РФ 19 декабря министр обороны, с начала СВО российская промышленность увеличила выпуск беспилотников почти в 17 раз. В зоне СВО развернуты подразделения беспилотной авиации, подготовлены более 1 700 расчетов БПЛА и свыше 1 500 операторов FPV-дронов. Кроме применения мини-БПЛА непосредственно в районе линии боевого соприкосновения, ВС РФ активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет", достающие цели в тылу противника за десятки километров от линии фронта. В частности, ВС РФ для уничтожения украинских систем ПВО большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет", в одном ударе может быть до 10 аппаратов. Беспилотники более тяжелого класса "Герань" применяются для ударов по объектам в тылу противника вместе с крылатыми ракетами морского и авиационного базирования. Всего российские войска поразили высокоточным оружием около 1,5 тысячи украинских военных объектов, включая пункты управления группировок войск, оборонные предприятия и критические важные объекты военного назначения. В результате существенно снизилось производство продукции военного-промышленного комплекса Украины. Высокую эффективность демонстрируют российские управляемые артиллерийские снаряды. Так, источник РИА Новости сообщал что российский управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь", согласно набранной статистике, показывает в зоне спецоперации лучшую точность, чем американский УАС M982 Exalibur. Новое вооружение в зоне СВО Российские вооруженные силы продолжают вводить в боевую эксплуатацию в зоне СВО новые виды вооружений. Одной из важных новинок этого года на фронте стали неуправляемые бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который делает свободнопадающие боеприпасы высокоточными. Бомбы с УМПК применяют фронтовые бомбардировщики Су-34 по таким военным объектам, как командные пункты противника, скопления его живой силы и техники. Согласно данным открытых источников, на сегодняшний день в зоне СВО могут применяться УМПК для бомб калибра 250, 500 и 1 500 килограммов. Согласно видеоматериалам Минобороны РФ, Су-34 может нести на внешней подвеске и применять одновременно минимум четыре 500-килограммовые бомбы с УМПК. Новый вид оружия сочетает в себе высокую точность применения и дешевизну – обычные управляемые авиабомбы стоят значительно дороже. В зоне СВО были опробованы новейшие российские танки Т-14 "Армата". Как отмечал источник РИА Новости, ВС РФ применяли эти танки для ведения огня по украинским позициям, но в прямых штурмовых действиях они пока не участвовали. В зоне СВО применяется модернизированный артиллерийский боеприпас "Краснополь", который обладает повышенной точностью. В этом году в СВО началось применение ракет "Изделие-305" с борта вертолетов Ка-52М. Группировка ПВО ВС РФ в зоне проведения спецоперации усилена новейшими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-СМ". Кроме того, российская оборонная промышленность в разы нарастила выпуск современных единиц вооружения и военной техники. В частности, выпуск основных танков с февраля прошлого года вырос более чем в 5 раз – в зону СВО поступают самые новые российские серийные танки Т-90М "Прорыв", глубоко модернизированные танки Т-72Б3М и Т-80БВМ. Причем для российских машин теперь создана всеракурсная защита, которая включает как динамическую защиту корпуса и башни со всех сторон, так и противобеспилотный карниз над башней танка. Провал западной техникиЗападная техника, на которую рассчитывали ВСУ в ходе своего контрнаступления, продемонстрировала множество недостатков на украинском театре военных действий. В частности, БМП и танки производства западных стан оказались уязвимы к стандартным противотанковым средствам, а также дроном-камикадзе. Изучение трофейных западных образцов представителями российской промышленности показало их характерные недостатки: они имеют приемлемое бронирование, однако обладают посредственной подвижностью и излишней сложностью конструкции, не всегда рациональной. Речь в частности идет о таких образцах, как немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, французские колесные танки AMX-10RC. Как отмечал на годовой коллегии военного ведомства министр обороны, с 4 июня украинские войска потеряли 766 танков, включая 37 Leopard, 2 348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley. Новшества в применении ПВО В этом году российские войска впервые в мире применили систему ПВО в боевых условиях в автоматическом режиме. Как рассказал источник РИА Новости, российский комплекс ПВО С-350 "Витязь" в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины. Расчет только контролировал работу комплекса. Автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, то есть оператор просто не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный автоматом алгоритм. Позднее информацию об автоматическом применении "Витязя" подтвердил глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров. В зоне СВО применяются новейшие ракеты С-400 сверхбольшой дальности, которые являются самыми совершенными в своем классе в мире и оснащены головкой самонаведения с уникальными возможностями. Ожидается, что эти ракеты станут одним из основных средств поражения фронтовых истребителей F-16, которые Запад планируют поставить Украине. Как заявлял в начале ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, российской системе ПВО потребуется примерно 20 дней, чтобы сбить все украинские F-16. Также Вооруженные силы РФ применяют в зоне проведения специальной военной операции на Украине модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ": они демонстрируют выросшую эффективность по отношению к базовой версии системы. Пауза в экспорте окончена, Иран получит Су-35 В уходящем году Россия активно продвигала свои оружейные разработки не только на отечественных, но и на зарубежных выставках, в том числе эмиратских салонах IDEX и Dubai Airshow, египетском EDEX, белорусском MILEX и других площадках. Как констатировал в беседе с журналистами гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, некоторая пауза в работе с инозаказчиками, возникшая в начале СВО, закончилась, и спрос на российское оружие, хорошо зарекомендовавшее себя в бою, сегодня значительно выше, чем до спецоперации. По оценке главы РОЭ, несмотря на ужесточившиеся санкции, портфель заказов компании остаётся на традиционной в последние годы отметке в более 50 миллиардов долларов, при этом в обозримой перспективе он будет расти - зарубежный спрос сегодня даже превышает возможное предложение российской "оборонки", сконцентрировавшей усилия на поставках техники ВС РФ для СВО. При этом российский спецэкспортёр обеспечивает загрузку предприятий отечественной оборонки на будущее. Так, на полях форума "Армия-2023" были заключены экспортные контракты на сумму 600 миллионов долларов. Сегодняшним приоритетом в ВТС России с зарубежными партнёрами является не только поставки готовой продукции, но и создание совместных предприятий, в том числе в странах Африки, которых интересует открытие у себя производств бронетехники и боеприпасов. Кроме того, создание СП авиационных средств поражения обсуждается сегодня также с Индией. Ввиду санкционного давления и недобросовестной конкуренции со стороны стран Запада Россия уже давно не раскрывает конкретные детали своего оружейного экспорта, однако иногда их комментируют сами заказчики. Одной из значимых оружейных сделок уходящего года стала поставка Ирану ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130. О том, что Тегеран получит данные машины, объявил замминистра обороны Исламской Республики генерал Сейед Мехди Фархи. Перевооружение на "Сармат" В 2023 году российская армия продолжила перевооружение своей ядерной триады, доведя уровень современных вооружений до беспрецендентных 95%. Как заявил на итоговой коллегии глава военного ведомства Сергей Шойгу, такой уровень позволяет гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Ожидается, что в ближайшее время в РВСН появится первый полк, оснащённый стратегическим ракетным комплексом с новейшей межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Сармат". В октябре уходящего года в позиционном районе одного из соединений ракетных войск стратегического назначения завершались строительно-монтажные и работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта "Сармата". Данная МБР способна атаковать как через Северный, так и Южный полюс. По разным оценкам, эта ракета несёт от 10 до 15 боеголовок индивидуального наведения и развитый комплекс средств преодоления ПРО. Кроме того, в уходящем году завершилось перевооружение войск на современный ракетный комплекс с планирующим боевым блоком "Авангард", дальняя авиация должна была получить четыре стратегических бомбардировщика Ту-160М. Не прекращается работа и над ракетоносцем нового поколения ПАК ДА - в этом году стало известно о завершении научных работ по созданию стендовой базы для его испытаний. За это ее разработчики, коллектив инженеров одного из предприятий "Ростеха", были удостоены премии в области промышленного строительства и проектирования имени Тихомирова. Больше техники для армииКак и в прошлом году, российский ОПК делал акцент не столько на разработку новейших систем вооружений, сколько на увеличение объёмов производства техники для нужд фронта и задач военного строительства (создание двух новых военных округов, увеличение численности личного состава ВС РФ). Благодаря расширению производств и перевода предприятий в трёхсменный режим работы в 2023 году Сухопутные войска получили 1 530 новых и модернизированных танков, 2 518 БМП и бронетранспортеров. Как заявлял на итоговой коллегии МО РФ Шойгу, сегодня Россия производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО. По результатам СВО конструкторы постоянно дорабатывают существующие образцы техники. По данным Шойгу, в уходящем году в минимально короткие сроки работающими в войсках представителями промышленности модернизировано 107 образцов. По его словам, сегодня вооружение, которое разрабатывалось и испытывалось бы в обычных условиях 5-8 лет, сегодня доводится до постановки на серийное производство в течение 4-7 месяцев, чего не было в России со времен Великой Отечественной войны. Среди доработанных с учётом опыта СВО образцов оружия модернизированный автомат Калашникова АК-12. По словам гендиректора концерна "Калашников" Алана Лушникова, первая партия обновлённых автоматов будет передана в войска в январе 2024 года. Другая новинка, доработанная для нужд спецоперации - бронеавтомобиль "Тигр-М" в варианте "Безумный Макс" с усиленной защитой для охраны колонн, заказанный Минобороны в 2023 году. Новая модификация "Тигра" получила дополнительную защиту в виде навесных бронелистов, получив необычный вид, схожий с техникой постапокалиптического боевика. Для повышения защищённости бойцов и минимизации потерь российская оборонка сегодня работает также над беспилотными бронемашинами. Так, в 2023 году на форуме "Армия" состоялась премьера беспилотного броневика "Зубило". Как рассказал РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данной машины "Ремдизель" Игорь Зарахович, в перспективе эта машина может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта. ВМФ: пополняется кораблями и дронами, вооружается "Цирконами"Военно-морской флот России получил в 2023 году четыре современные многоцелевые подводные лодки, в том числе две атомные: стратегическую "Александр III" и многоцелевую "Красноярск". Кроме того, в этом же году флот пополнился восемью надводными кораблями. В самом конце года в боевой состав флота пошел третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". На Амурском судостроительном заводе в июне заложили новый корвет проекта 20385 "Ретивый". Еще три корвета 20385 "Буйный", "Разумный" и "Быстрый" в разной степени готовности строятся там же. На вооружении флота поступают гиперзвуковые ракеты "Циркон". В этом году второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" был перевооружен на этот тип пакет. Подводные лодки и надводные корабли ВМФ продолжали участвовать в СВО, выполняя пуски крылатых ракет морского базирования "Калибр" по объектам военной и энергетической инфраструктуры в глубину территории Украины. К таким ударам привлекаются и береговые ракетные комплексы "Бастион". Подразделения армейского корпуса Черноморского флота и морской пехоты всех четырех флотов успешно отражали контрнаступление ВСУ на наиболее опасных участках линии огневого соприкосновения, в частности, на запорожском направлении. При их участии был освобожден Бахмут-Артемовск. Морская авиация, в свою очередь, задействована не только в нанесении ударов по украинской военной инфраструктуре, но и в отражении атак морских и воздушных дронов ВСУ. Десантные корабли обеспечивали снабжение войск по Азовскому и Черному морям, а также помогали перевозить гражданских лиц, автомобили и грузы в Крым и обратно. До конца этого года на флот должна поступить первая опытная партия из 10 надводных беспилотников типа "Одуванчик", которые могут нести на борту полезную нагрузку до 600 килограммов. Первый экземпляр уже отправлен в зону СВО на испытания. Новые возможности космической группировки Из 19 космических стартов, проведённых Россией в 2023 году, семь прошли с военного космодрома Плесецк в Архангельской области. О том, какие спутники были отправлены на орбиты, военное ведомство не сообщало. Однако первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Александр Иванов рассказал, например, что 7 августа был запущен первый навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2" (отличается от предыдущих тем, что излучает больше навигационных сигналов). Кроме того, согласно презентации директора Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН академика Николая Тестоедова, представленной им 12 декабря, количество "Глонассов-К2" на орбите уже достигло двух. В этом году Шойгу объявил, что НПО имени Лавочкина создаст в интересах ВС РФ систему всепогодного дистанционного мониторинга Земли, которая "позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности". Летом министр проверил новый объект системы контроля космического пространства в Западном военном округе. Там ему доложили, что к 2027 году Космический войска будут в четыре раза быстрее обнаруживать запуски спутников и в два раза быстрее определять назначение иностранных аппаратов.

https://ria.ru/20231227/kontrnastuplenie-1918368555.html

https://ria.ru/20231219/putin-1916713997.html

https://ria.ru/20231227/tank-1918370710.html

https://ria.ru/20231208/tekhnika-1914619231.html

https://ria.ru/20231226/armiya-1918156116.html

https://ria.ru/20230818/armiya-1890853911.html

https://ria.ru/20231219/sarmat-1916709439.html

https://ria.ru/20231227/dron-1918347288.html

https://ria.ru/20230905/fregat-1894304809.html

https://ria.ru/20231115/oruzhie-1909421305.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги года, россия, безопасность, оборона, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу