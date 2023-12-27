https://ria.ru/20231227/urgant-1918306810.html
Коллега Урганта намекнул на возвращение шоумена в эфир Первого канала
Коллега Урганта намекнул на возвращение шоумена в эфир Первого канала - РИА Новости, 27.12.2023
Коллега Урганта намекнул на возвращение шоумена в эфир Первого канала
Телеведущий, сценарист, создатель программы "Вечерний Ургант" Константин Анисимов намекнул в сторис Instagram*, что ведущий Иван Ургант вернется в эфир Первого... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:36
2023-12-27T10:36
2023-12-27T10:36
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Телеведущий, сценарист, создатель программы "Вечерний Ургант" Константин Анисимов намекнул в сторис Instagram*, что ведущий Иван Ургант вернется в эфир Первого канала. Анисимов опубликовал селфи на фоне бодистенда шоумена в ванной комнате."Мы тут еще одну сенсацию готовим. Ждите 30.12.2023", — подписал он кадр.По данным ряда СМИ, так продюсер дал понять, что знаменитый ведущий может появиться в праздничном шоу "Самый Первый Новый год", выход которого в эфир запланирован как раз на 30 декабря. Сам Иван Ургант эту информацию пока не прокомментировал. Ранее Консантин Анисимов рассказывал, что в программе "Самый Первый Новый год" молодые музыканты споют с более опытными коллегами по сцене.На днях актер и телеведущий Иван Ургант неожиданно вернулся из-за границы в Москву. Он стал одним из ведущих благотворительного аукциона фонда "Друзья". На акции артист жаловался, что страдает от отсутствия работы после ухода с российского ТВ.После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказался о ее проведении, и вскоре пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.С прошлого года Иван Ургант редко появляется в соцсетях и нечасто дает концерты за границей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, израиль, россия, иван ургант, знаменитости, первый канал (телеканал), новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Москва, Израиль, Россия, Иван Ургант, Знаменитости, Первый канал (телеканал), Новости шоу-бизнеса
Коллега Урганта намекнул на возвращение шоумена в эфир Первого канала
Коллега Урганта намекнул, что ведущий может появиться в новогоднем шоу на Первом
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Телеведущий, сценарист, создатель программы "Вечерний Ургант" Константин Анисимов намекнул в сторис Instagram*, что ведущий Иван Ургант вернется в эфир Первого канала.
Анисимов опубликовал селфи на фоне бодистенда шоумена в ванной комнате.
«
"Мы тут еще одну сенсацию готовим. Ждите 30.12.2023", — подписал он кадр.
По данным ряда СМИ, так продюсер дал понять, что знаменитый ведущий может появиться в праздничном шоу "Самый Первый Новый год", выход которого в эфир запланирован как раз на 30 декабря.
Сам Иван Ургант эту информацию пока не прокомментировал.
Ранее Консантин Анисимов рассказывал, что в программе "Самый Первый Новый год" молодые музыканты споют с более опытными коллегами по сцене.
На днях актер и телеведущий Иван Ургант неожиданно вернулся из-за границы в Москву
. Он стал
одним из ведущих благотворительного аукциона фонда "Друзья". На акции артист жаловался
, что страдает от отсутствия работы после ухода с российского ТВ.
После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказался о ее проведении, и вскоре пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.
Сообщалось, что актер уехал в Израиль
. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.
С прошлого года Иван Ургант редко появляется в соцсетях и нечасто дает концерты за границей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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