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Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с ТВ - РИА Новости, 18.12.2023
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Шоубиз
 
13:58 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/urgant-1916486223.html
Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с ТВ
Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с ТВ - РИА Новости, 18.12.2023
Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с ТВ
Шоумен и актер Иван Ургант на этих выходных провел благотворительный прием фонда "Друзья", где признался одному из гостей, что после ухода с телевидения... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:58
2023-12-18T13:58
шоубиз
новости шоу-бизнеса
иван ургант
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слухи
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Шоумен и актер Иван Ургант на этих выходных провел благотворительный прием фонда "Друзья", где признался одному из гостей, что после ухода с телевидения столкнулся с нехваткой работы, сообщает "Вечерняя Москва". По информации издания, зритель попросил Урганта провести день рождения его дочери. На что звезда фильма "Елки" отреагировал положительно."Я сейчас за любую работу — прибегу, сделаю", — заявил Иван Ургант.Сказано ли это было в шутку или серьезно, неясно. Но последний год основным заработком шоумена, по данным СМИ, стали корпоративы, свадьбы и другие мероприятия. После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, и вскоре пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.
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новости шоу-бизнеса, иван ургант, знаменитости, израиль, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Иван Ургант, Знаменитости, Израиль, слухи
Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с ТВ

Шоумен Иван Ургант заявил, что готов взяться за "любую работу" после ухода с ТВ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИван Ургант
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Шоумен и актер Иван Ургант на этих выходных провел благотворительный прием фонда "Друзья", где признался одному из гостей, что после ухода с телевидения столкнулся с нехваткой работы, сообщает "Вечерняя Москва".
© @olgaorlova1311Скрин сторис из соцсетей певицы Ольги Орловой
Скрин сторис из соцсетей певицы Ольги Орловой
© @olgaorlova1311
Скрин сторис из соцсетей певицы Ольги Орловой
По информации издания, зритель попросил Урганта провести день рождения его дочери. На что звезда фильма "Елки" отреагировал положительно.
«
"Я сейчас за любую работу — прибегу, сделаю", — заявил Иван Ургант.
Сказано ли это было в шутку или серьезно, неясно. Но последний год основным заработком шоумена, по данным СМИ, стали корпоративы, свадьбы и другие мероприятия.

После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, и вскоре пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.
Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.
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