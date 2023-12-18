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Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с ТВ
Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с ТВ - РИА Новости, 18.12.2023
Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с ТВ
Шоумен и актер Иван Ургант на этих выходных провел благотворительный прием фонда "Друзья", где признался одному из гостей, что после ухода с телевидения... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:58
2023-12-18T13:58
2023-12-18T13:58
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Шоумен и актер Иван Ургант на этих выходных провел благотворительный прием фонда "Друзья", где признался одному из гостей, что после ухода с телевидения столкнулся с нехваткой работы, сообщает "Вечерняя Москва". По информации издания, зритель попросил Урганта провести день рождения его дочери. На что звезда фильма "Елки" отреагировал положительно."Я сейчас за любую работу — прибегу, сделаю", — заявил Иван Ургант.Сказано ли это было в шутку или серьезно, неясно. Но последний год основным заработком шоумена, по данным СМИ, стали корпоративы, свадьбы и другие мероприятия. После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, и вскоре пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, иван ургант, знаменитости, израиль, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Иван Ургант, Знаменитости, Израиль, слухи
Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с ТВ
Шоумен Иван Ургант заявил, что готов взяться за "любую работу" после ухода с ТВ
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Шоумен и актер Иван Ургант на этих выходных провел благотворительный прием фонда "Друзья", где признался одному из гостей, что после ухода с телевидения столкнулся с нехваткой работы, сообщает
"Вечерняя Москва".
По информации издания, зритель попросил Урганта провести день рождения его дочери. На что звезда фильма "Елки" отреагировал положительно.
«
"Я сейчас за любую работу — прибегу, сделаю", — заявил Иван Ургант.
Сказано ли это было в шутку или серьезно, неясно. Но последний год основным заработком шоумена, по данным СМИ, стали корпоративы, свадьбы и другие мероприятия.
После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, и вскоре пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.
Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.
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