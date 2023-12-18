https://ria.ru/20231218/urgant-1916486223.html

Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с ТВ

Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с ТВ - РИА Новости, 18.12.2023

Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с ТВ

Шоумен и актер Иван Ургант на этих выходных провел благотворительный прием фонда "Друзья", где признался одному из гостей, что после ухода с телевидения... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:58

2023-12-18T13:58

2023-12-18T13:58

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Шоумен и актер Иван Ургант на этих выходных провел благотворительный прием фонда "Друзья", где признался одному из гостей, что после ухода с телевидения столкнулся с нехваткой работы, сообщает "Вечерняя Москва". По информации издания, зритель попросил Урганта провести день рождения его дочери. На что звезда фильма "Елки" отреагировал положительно."Я сейчас за любую работу — прибегу, сделаю", — заявил Иван Ургант.Сказано ли это было в шутку или серьезно, неясно. Но последний год основным заработком шоумена, по данным СМИ, стали корпоративы, свадьбы и другие мероприятия. После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, и вскоре пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.

https://ria.ru/20230914/urgant-1896348975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, иван ургант, знаменитости, израиль, слухи