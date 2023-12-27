https://ria.ru/20231227/ukraina-1918467702.html

В Киеве заявили, что истощили потенциал финансирования военных потребностей

В Киеве заявили, что истощили потенциал финансирования военных потребностей - РИА Новости, 27.12.2023

В Киеве заявили, что истощили потенциал финансирования военных потребностей

Возможная мобилизация 500 тысяч человек станет серьезным вызовом для экономики Украины, внутренний потенциал финансирования военных потребностей истощен,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:16

2023-12-27T15:16

2023-12-27T20:59

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возможная мобилизация 500 тысяч человек станет серьезным вызовом для экономики Украины, внутренний потенциал финансирования военных потребностей истощен, считает министр финансов страны Сергей Марченко. "Теоретически даже мобилизовать 500 тысяч человек - это очень серьезный вызов", - сказал Марченко в эфире YouTube канала украинской версии Forbes. Он отметил, что пока дискуссия о мобилизации, сроках ее проведения продолжается, минфин Украины ждет предложений от генштаба украинских войск. "Мы истощили наш внутренний потенциал касаемо финансирования военных потребностей и искусственно увеличить на н-ную сумму миллиардов гривен, так не выйдет, у нас нет этих миллиардов. Если нам придется их найти, нам нужно будет понимать по времени: деньги нужно найти уже сегодня или в марте, апреле. Когда у меня будет картина, можно будет говорить об обеспечении этих потребностей", - отметил Марченко. Он не исключил, что придется искать возможности дополнительных доходов, но пока "рано говорить о цифрах, еще не сформированы потребности со стороны ответственных лиц". "Мы готовы найти ресурс, если это будет обосновано", - добавил Марченко. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сергей марченко, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр