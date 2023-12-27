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В Киеве закроют второй участок синей линии метро - РИА Новости, 27.12.2023
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13:26 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918429058.html
В Киеве закроют второй участок синей линии метро
В Киеве закроют второй участок синей линии метро - РИА Новости, 27.12.2023
В Киеве закроют второй участок синей линии метро
Еще один участок Оболонско-Теремковской (синей) линии киевского метро закроют на ремонт, причиной стало проседание тоннелей, заявил зампредседателя... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:26
2023-12-27T13:26
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Еще один участок Оболонско-Теремковской (синей) линии киевского метро закроют на ремонт, причиной стало проседание тоннелей, заявил зампредседателя горадминистрации украинской столицы Николай Поворозник. "Проседает тоннель, будут плановые работы. Это как раз вопрос своевременного обследования, ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет больших проблем", - приводит слова Поворозника украинское издание "Экономическая правда", чьи сотрудники задали ему вопрос о состоянии участка между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" на указанной линии. Чиновник заверил, что перекрывать движение на данном участке будут только по одному тоннелю за раз, в другом надеются организовать челночное движение поездов. В начале декабря власти Киева заявили, что шесть станций в южной части синей линии метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - закрываются на ремонт на полгода из-за угрозы затопления, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Оболонско-Теремковская линия — исторически вторая линия киевского метрополитена. Проходит от жилого массива Оболонь в северной части украинской столицы до массива Теремки - в южной. Насчитывает 18 станций, протяженность составляет почти 21 километр, время проезда — около 35 минут.
https://ria.ru/20231218/kiev-1916566285.html
https://ria.ru/20231226/trevoga-1918077048.html
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в мире, киев, тарас шевченко, денис шмыгаль
В мире, Киев, Тарас Шевченко, Денис Шмыгаль
В Киеве закроют второй участок синей линии метро

В Киеве из-за проседания тоннелей закроют второй участок синей линии метро

© AP Photo / Felipe DanaРабота киевского метрополитена
Работа киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Работа киевского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Еще один участок Оболонско-Теремковской (синей) линии киевского метро закроют на ремонт, причиной стало проседание тоннелей, заявил зампредседателя горадминистрации украинской столицы Николай Поворозник.
"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это как раз вопрос своевременного обследования, ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет больших проблем", - приводит слова Поворозника украинское издание "Экономическая правда", чьи сотрудники задали ему вопрос о состоянии участка между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" на указанной линии.
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Чиновник заверил, что перекрывать движение на данном участке будут только по одному тоннелю за раз, в другом надеются организовать челночное движение поездов.
В начале декабря власти Киева заявили, что шесть станций в южной части синей линии метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - закрываются на ремонт на полгода из-за угрозы затопления, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Оболонско-Теремковская линия — исторически вторая линия киевского метрополитена. Проходит от жилого массива Оболонь в северной части украинской столицы до массива Теремки - в южной. Насчитывает 18 станций, протяженность составляет почти 21 километр, время проезда — около 35 минут.
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