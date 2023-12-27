https://ria.ru/20231227/ukraina-1918429058.html

В Киеве закроют второй участок синей линии метро

В Киеве закроют второй участок синей линии метро - РИА Новости, 27.12.2023

В Киеве закроют второй участок синей линии метро

Еще один участок Оболонско-Теремковской (синей) линии киевского метро закроют на ремонт, причиной стало проседание тоннелей, заявил зампредседателя... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:26

2023-12-27T13:26

2023-12-27T13:26

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киев

тарас шевченко

денис шмыгаль

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Еще один участок Оболонско-Теремковской (синей) линии киевского метро закроют на ремонт, причиной стало проседание тоннелей, заявил зампредседателя горадминистрации украинской столицы Николай Поворозник. "Проседает тоннель, будут плановые работы. Это как раз вопрос своевременного обследования, ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет больших проблем", - приводит слова Поворозника украинское издание "Экономическая правда", чьи сотрудники задали ему вопрос о состоянии участка между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" на указанной линии. Чиновник заверил, что перекрывать движение на данном участке будут только по одному тоннелю за раз, в другом надеются организовать челночное движение поездов. В начале декабря власти Киева заявили, что шесть станций в южной части синей линии метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - закрываются на ремонт на полгода из-за угрозы затопления, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Оболонско-Теремковская линия — исторически вторая линия киевского метрополитена. Проходит от жилого массива Оболонь в северной части украинской столицы до массива Теремки - в южной. Насчитывает 18 станций, протяженность составляет почти 21 километр, время проезда — около 35 минут.

https://ria.ru/20231218/kiev-1916566285.html

https://ria.ru/20231226/trevoga-1918077048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, тарас шевченко, денис шмыгаль