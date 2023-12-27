https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918445390.html

Российские войска взяли важный опорный пункт на Донецком направлении

Российские войска взяли важный опорный пункт на Донецком направлении - РИА Новости, 27.12.2023

Российские войска взяли важный опорный пункт на Донецком направлении

Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:13

2023-12-27T14:13

2023-12-27T15:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Юг".По словам собеседника агентства, российские бойцы вели наступление при интенсивном обстреле. Они смогли вплотную подойти к опорному пункту противника, где находились четверо украинских военных."Благодаря грамотным действиям и командам заместителя командира взвода и мужеству всей группы, смогли уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен", — рассказал источник.Помимо этого, удалось захватить крупный арсенал западного вооружения. Среди трофеев — десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin. Кроме того, российские войска нашли четыре шведских ручных гранатомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, средства наблюдения и связи, а также иностранные противогазы. "Нечастая история — захваченный опорник и все трофеи удалось "зафиксировать", теперь в этом районе более-менее спокойно, коль скоро появилась возможность вынести оружие", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что всех участников операции представили к ордену Мужества.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу сообщил на встрече с Владимиром Путиным о полном освобождении Марьинки. Этот населенный пункт находится в километре от Петровского района Донецка. Взятие Марьинки под контроль позволит эффективнее защищать столицу ДНР от огня украинской армии, подчеркнул глава Минобороны.

https://ria.ru/20231227/es-1918343545.html

https://ria.ru/20231227/zaluzhnyy-1918390398.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины