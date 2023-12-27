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Российские войска взяли важный опорный пункт на Донецком направлении - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 27.12.2023 (обновлено: 15:35 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918445390.html
Российские войска взяли важный опорный пункт на Донецком направлении
Российские войска взяли важный опорный пункт на Донецком направлении - РИА Новости, 27.12.2023
Российские войска взяли важный опорный пункт на Донецком направлении
Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:13
2023-12-27T15:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Юг".По словам собеседника агентства, российские бойцы вели наступление при интенсивном обстреле. Они смогли вплотную подойти к опорному пункту противника, где находились четверо украинских военных.&quot;Благодаря грамотным действиям и командам заместителя командира взвода и мужеству всей группы, смогли уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен&quot;, — рассказал источник.Помимо этого, удалось захватить крупный арсенал западного вооружения. Среди трофеев — десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin. Кроме того, российские войска нашли четыре шведских ручных гранатомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, средства наблюдения и связи, а также иностранные противогазы. "Нечастая история — захваченный опорник и все трофеи удалось "зафиксировать", теперь в этом районе более-менее спокойно, коль скоро появилась возможность вынести оружие", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что всех участников операции представили к ордену Мужества.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу сообщил на встрече с Владимиром Путиным о полном освобождении Марьинки. Этот населенный пункт находится в километре от Петровского района Донецка. Взятие Марьинки под контроль позволит эффективнее защищать столицу ДНР от огня украинской армии, подчеркнул глава Минобороны.
https://ria.ru/20231227/es-1918343545.html
https://ria.ru/20231227/zaluzhnyy-1918390398.html
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вооруженные силы рф, безопасность, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Российские войска взяли важный опорный пункт на Донецком направлении

Источник РИА Новости: ВС России взяли важный опорник на Донецком направлении

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Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Юг".
По словам собеседника агентства, российские бойцы вели наступление при интенсивном обстреле. Они смогли вплотную подойти к опорному пункту противника, где находились четверо украинских военных.
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"Благодаря грамотным действиям и командам заместителя командира взвода и мужеству всей группы, смогли уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен", — рассказал источник.

Помимо этого, удалось захватить крупный арсенал западного вооружения. Среди трофеев — десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin. Кроме того, российские войска нашли четыре шведских ручных гранатомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, средства наблюдения и связи, а также иностранные противогазы.
"Нечастая история — захваченный опорник и все трофеи удалось "зафиксировать", теперь в этом районе более-менее спокойно, коль скоро появилась возможность вынести оружие", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что всех участников операции представили к ордену Мужества.
В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу сообщил на встрече с Владимиром Путиным о полном освобождении Марьинки. Этот населенный пункт находится в километре от Петровского района Донецка. Взятие Марьинки под контроль позволит эффективнее защищать столицу ДНР от огня украинской армии, подчеркнул глава Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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