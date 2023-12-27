https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918361307.html

Украинские саперы подорвались на собственных минах, заявил Марочко

Украинские саперы подорвались на собственных минах, заявил Марочко - РИА Новости, 27.12.2023

Украинские саперы подорвались на собственных минах, заявил Марочко

Украинские саперы подорвались при минировании местности на купянском участке фронта в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:22

2023-12-27T08:22

2023-12-27T08:22

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Украинские саперы подорвались при минировании местности на купянском участке фронта в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Юго-западнее населенного пункта Синьковка, при ведении инженерных работ вооруженными формированиями Украины по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса в момент его установки", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что в результате взрыва один украинский военный скончался на месте, двое получили травмы различной степени тяжести. "По характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих", - уточнил собеседник агентства. Во вторник Минобороны РФ сообщало, что потери ВСУ на купянском направлении составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918329823.html

https://ria.ru/20231226/plennyy-1918072429.html

харьковская область

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире