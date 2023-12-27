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Украинские саперы подорвались на собственных минах, заявил Марочко - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918361307.html
Украинские саперы подорвались на собственных минах, заявил Марочко
Украинские саперы подорвались на собственных минах, заявил Марочко - РИА Новости, 27.12.2023
Украинские саперы подорвались на собственных минах, заявил Марочко
Украинские саперы подорвались при минировании местности на купянском участке фронта в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:22
2023-12-27T08:22
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Украинские саперы подорвались при минировании местности на купянском участке фронта в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Юго-западнее населенного пункта Синьковка, при ведении инженерных работ вооруженными формированиями Украины по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса в момент его установки", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что в результате взрыва один украинский военный скончался на месте, двое получили травмы различной степени тяжести. "По характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих", - уточнил собеседник агентства. Во вторник Минобороны РФ сообщало, что потери ВСУ на купянском направлении составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918329823.html
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харьковская область
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харьковская область, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские саперы подорвались на собственных минах, заявил Марочко

Марочко: украинские саперы подорвались при минировании в Харьковской области

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Украинские саперы подорвались при минировании местности на купянском участке фронта в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Юго-западнее населенного пункта Синьковка, при ведении инженерных работ вооруженными формированиями Украины по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса в момент его установки", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Он уточнил, что в результате взрыва один украинский военный скончался на месте, двое получили травмы различной степени тяжести.
"По характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих", - уточнил собеседник агентства.
Во вторник Минобороны РФ сообщало, что потери ВСУ на купянском направлении составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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