https://ria.ru/20231227/smi-1918568815.html

Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ

Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ - РИА Новости, 28.12.2023

Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ

В Польше начали процедуру ликвидации государственных СМИ, сообщил министр культуры и национального наследия страны Бартоломей Сенкевич, его слова опубликованы... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-27T20:13

2023-12-27T20:13

2023-12-28T03:41

польша

в мире

анджей дуда

право и справедливость

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ВАРШАВА, 27 дек — РИА Новости. В Польше начали процедуру ликвидации государственных СМИ, сообщил министр культуры и национального наследия страны Бартоломей Сенкевич, его слова опубликованы на сайте правительства."В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний Польское телевидение, Польское радио и Польское информационное агентство", — говорится в публикации.Сенкевич пояснил, что это позволит обеспечить дальнейшее функционирование этих компаний, провести в них необходимую реструктуризацию и не допустить увольнений работников из-за отсутствия финансирования. Он отметил, что владелец может прекратить процесс ликвидации в любое время.В прошлую среду Сенкевич уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые органы, которые сформируют правления общественных средств массовой информации.Эти решения не признала партия "Право и справедливость", которая, несмотря на уход в оппозицию, продолжает контролировать новостной телеканал за счет лояльных журналистов. Сейчас вместо Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info.

https://ria.ru/20231226/arkhivy-1918169156.html

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польша, в мире, анджей дуда, право и справедливость