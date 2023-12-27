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Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ - РИА Новости, 28.12.2023
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20:13 27.12.2023 (обновлено: 03:41 28.12.2023)
https://ria.ru/20231227/smi-1918568815.html
Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ
Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ - РИА Новости, 28.12.2023
Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ
В Польше начали процедуру ликвидации государственных СМИ, сообщил министр культуры и национального наследия страны Бартоломей Сенкевич, его слова опубликованы... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-27T20:13
2023-12-28T03:41
польша
в мире
анджей дуда
право и справедливость
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ВАРШАВА, 27 дек — РИА Новости. В Польше начали процедуру ликвидации государственных СМИ, сообщил министр культуры и национального наследия страны Бартоломей Сенкевич, его слова опубликованы на сайте правительства.&quot;В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний Польское телевидение, Польское радио и Польское информационное агентство&quot;, — говорится в публикации.Сенкевич пояснил, что это позволит обеспечить дальнейшее функционирование этих компаний, провести в них необходимую реструктуризацию и не допустить увольнений работников из-за отсутствия финансирования. Он отметил, что владелец может прекратить процесс ликвидации в любое время.В прошлую среду Сенкевич уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые органы, которые сформируют правления общественных средств массовой информации.Эти решения не признала партия "Право и справедливость", которая, несмотря на уход в оппозицию, продолжает контролировать новостной телеканал за счет лояльных журналистов. Сейчас вместо Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info.
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польша, в мире, анджей дуда, право и справедливость
Польша, В мире, Анджей Дуда, Право и справедливость
Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ

Минкульт Польши решил ликвидировать государственные радио, телеканал и агентство

© iStock.com / WierzchuПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© iStock.com / Wierzchu
Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 дек — РИА Новости. В Польше начали процедуру ликвидации государственных СМИ, сообщил министр культуры и национального наследия страны Бартоломей Сенкевич, его слова опубликованы на сайте правительства.
«

"В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний Польское телевидение, Польское радио и Польское информационное агентство", — говорится в публикации.

Сенкевич пояснил, что это позволит обеспечить дальнейшее функционирование этих компаний, провести в них необходимую реструктуризацию и не допустить увольнений работников из-за отсутствия финансирования. Он отметил, что владелец может прекратить процесс ликвидации в любое время.

Недавно президент Польши Анджей Дуда наложил вето на околобюджетный законопроект, который предлагал выделить на финансирование государственных СМИ три миллиарда злотых (около 770 миллионов долларов).

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В прошлую среду Сенкевич уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые органы, которые сформируют правления общественных средств массовой информации.
Эти решения не признала партия "Право и справедливость", которая, несмотря на уход в оппозицию, продолжает контролировать новостной телеканал за счет лояльных журналистов. Сейчас вместо Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info.
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