Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ
Минкульт Польши решил ликвидировать государственные радио, телеканал и агентство
© iStock.com / WierzchuПольша
© iStock.com / Wierzchu
Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 дек — РИА Новости. В Польше начали процедуру ликвидации государственных СМИ, сообщил министр культуры и национального наследия страны Бартоломей Сенкевич, его слова опубликованы на сайте правительства.
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"В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний Польское телевидение, Польское радио и Польское информационное агентство", — говорится в публикации.
Сенкевич пояснил, что это позволит обеспечить дальнейшее функционирование этих компаний, провести в них необходимую реструктуризацию и не допустить увольнений работников из-за отсутствия финансирования. Он отметил, что владелец может прекратить процесс ликвидации в любое время.
Недавно президент Польши Анджей Дуда наложил вето на околобюджетный законопроект, который предлагал выделить на финансирование государственных СМИ три миллиарда злотых (около 770 миллионов долларов).
В прошлую среду Сенкевич уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые органы, которые сформируют правления общественных средств массовой информации.
Эти решения не признала партия "Право и справедливость", которая, несмотря на уход в оппозицию, продолжает контролировать новостной телеканал за счет лояльных журналистов. Сейчас вместо Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info.