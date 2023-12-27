https://ria.ru/20231227/serbiya-1918340673.html

На Западе признались, где планировался новый "Майдан"

На Западе признались, где планировался новый "Майдан" - РИА Новости, 27.12.2023

На Западе признались, где планировался новый "Майдан"

Запад планировал организовать в Сербии революцию, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T00:50

2023-12-27T00:50

2023-12-27T01:45

в мире

сербия

белград (город)

александр вучич

флориан филиппо

нато

евросоюз

ана брнабич

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Запад планировал организовать в Сербии революцию, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС! На прошлой неделе сербский президент победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры. Организованы демонстрации, особенно в университетах и ​​у мэрии Белграда. Попахивает Евромайданом", — возмутился политик.Он добавил, что НАТО уже несколько месяцев "угрожает Сербии" и стремится установить в стране "вассальный режим".Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти сохранят порядок. Он также поблагодарил партнерские ведомства других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. Позже премьер-министр Анна Брнабич обратилась с благодарностью к российским спецслужбам, которые, по ее словам, помогли защитить Сербию.

сербия

белград (город)

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, флориан филиппо, нато, евросоюз, ана брнабич, беспорядки в белграде