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Власти Петербурга думают об отмене салюта в новогоднюю ночь

Власти Петербурга думают об отмене салюта в новогоднюю ночь - РИА Новости, 27.12.2023

Власти Петербурга думают об отмене салюта в новогоднюю ночь

Власти Санкт-Петербурга хотят сделать новогодние гуляния более спокойными и семейными и рассматривают возможность отмены салюта, сообщил вице-губернатор города... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:25

2023-12-27T15:25

2023-12-27T15:25

общество

санкт-петербург

борис пиотровский

рождество христово

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга хотят сделать новогодние гуляния более спокойными и семейными и рассматривают возможность отмены салюта, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в эфире радио "Комсомольская правда". "У нас Год семьи объявлен… и празднование Нового года трансформируется… в семейный праздник… Мы сейчас корректируем планы, которые у нас существуют и именно превращаем (уличные гуляния – ред.) в такой спокойный хороший праздник… с большим количеством развлечений, которые направлены на создание новогоднего настроения, в первую очередь, у детей", - сказал он."Я думаю, что мы пересмотрим ряд планов, которые у нас были на этот Новый год… скорректируем программу… Это не значит, что она будет менее праздничной, она будет просто больше сфокусирована под те задачи, которые я… описал. Поэтому целесообразность проведения салюта как такового сейчас находится под вопросом", - добавил Пиотровский. В начале декабря председатель городского комитета по культуре Федор Болтин рассказывал, что в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь пройдут гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте, жители и гости города увидят концертную программу и салют с пляжа Петропавловской крепости, который должен был начаться в 3 часа ночи. Также в праздничную ночь в центре города будут работать еще две площадки – интерактивная у Большого гостиного двора и сценический комплекс на Малой Конюшенной улице.

https://ria.ru/20231227/olive-1918365955.html

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общество, санкт-петербург, борис пиотровский, рождество христово