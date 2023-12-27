https://ria.ru/20231227/putin-1918523295.html
Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"
Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года" - РИА Новости, 27.12.2023
Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"
Президент РФ Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года". РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:34
2023-12-27T17:34
2023-12-27T18:14
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"."Звание "наставник" должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию "Наставник года", - сказал Путин на заседании Государственного совета.Он также отметил, что конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все регионы."Обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам - руководителям регионов Российской Федерации", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231227/uchitelya-1918519590.html
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владимир путин, общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"
Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года".
"Звание "наставник" должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию "Наставник года", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
Он также отметил, что конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все регионы.
"Обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам - руководителям регионов Российской Федерации", - сказал Путин.
Путин поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов