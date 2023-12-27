https://ria.ru/20231227/putin-1918523295.html

Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"

Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года" - РИА Новости, 27.12.2023

Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"

Президент РФ Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года". РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:34

2023-12-27T17:34

2023-12-27T18:14

владимир путин

общество

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"."Звание "наставник" должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию "Наставник года", - сказал Путин на заседании Государственного совета.Он также отметил, что конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все регионы."Обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам - руководителям регионов Российской Федерации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231227/uchitelya-1918519590.html

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владимир путин, общество, россия, социальный навигатор, сн_образование