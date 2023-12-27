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Путин созвонился с мальчиком, который загадал желание побывать в Эрмитаже - РИА Новости, 28.12.2023
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16:45 27.12.2023 (обновлено: 01:16 28.12.2023)
https://ria.ru/20231227/putin-1918501250.html
Путин созвонился с мальчиком, который загадал желание побывать в Эрмитаже
Путин созвонился с мальчиком, который загадал желание побывать в Эрмитаже - РИА Новости, 28.12.2023
Путин созвонился с мальчиком, который загадал желание побывать в Эрмитаже
Владимир Путин созвонился с мальчиком Никитой Мирошниченко из Костромской области, чье желание побывать в Эрмитаже он обещал исполнить в рамках акции "Елка... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-27T16:45
2023-12-28T01:16
общество
россия
владимир путин
екатерина андреева
байкал
санкт-петербург
костромская область
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин созвонился с мальчиком Никитой Мирошниченко из Костромской области, чье желание побывать в Эрмитаже он обещал исполнить в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе Кремля."Владимир Путин исполнил мечту пятиклассника — посетить Эрмитаж. Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца", — говорится в публикации.Никита рассказал президенту, как прошла его прогулка по Эрмитажу: он побывал в Тронном зале, Малахитовой гостиной и Царских палатах. Больше всего ему понравились часы "Павлин". Кроме того, Путин поинтересовался музыкальной карьерой мальчика — он играет на кларнете. Никита сообщил о победе в международном музыкальном фестивале, а также о планах поучаствовать в еще одном фестивале в следующем году.&quot;Здорово, молодец. Я хочу пожелать тебе успехов. Во-первых, хочу, чтобы у тебя экскурсия хорошо закончилась, чтобы ты получил удовольствие от увиденного в Эрмитаже. Для Эрмитажа одного дня мало. Я уверен, что, когда ты сейчас походишь, посмотришь по залам, на произведения искусства посмотришь, у тебя возникнет желание сюда еще раз приехать&quot;, — сказал мальчику президент.Глава государства также пообщался с родителями Никиты, пообещав им рассмотреть вопрос расширения возрастных рамок для приема препарата Elevidy для лечения мышечной дистрофии.Путин при посещении выставки "Россия" на ВДНХ принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Президент пообещал исполнить мечты трех детей: попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.Мечта 13-летней Ксении Мазневой попробовать себя в роли телеведущей уже сбылась. Вместе с журналисткой Екатериной Андреевой она записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы "Время".
https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html
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общество, россия, владимир путин, екатерина андреева, байкал, санкт-петербург, костромская область
Общество, Россия, Владимир Путин, Екатерина Андреева, Байкал, Санкт-Петербург, Костромская область
Путин созвонился с мальчиком, который загадал желание побывать в Эрмитаже

Путин созвонился с 11-летним Никитой, мечтавшим посетить Эрмитаж

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону с мальчиком из Костромской области Никитой Мирошниченко
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону с мальчиком из Костромской области Никитой Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин созвонился с мальчиком Никитой Мирошниченко из Костромской области, чье желание побывать в Эрмитаже он обещал исполнить в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин исполнил мечту пятиклассника — посетить Эрмитаж. Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца", — говорится в публикации.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМальчик из Костромской области Никита Мирошниченко с семьей на экскурсии в Государственном Эрмитаже
Мальчик из Костромской области Никита Мирошниченко с семьей на экскурсии в Государственном Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Мальчик из Костромской области Никита Мирошниченко с семьей на экскурсии в Государственном Эрмитаже
Никита рассказал президенту, как прошла его прогулка по Эрмитажу: он побывал в Тронном зале, Малахитовой гостиной и Царских палатах. Больше всего ему понравились часы "Павлин". Кроме того, Путин поинтересовался музыкальной карьерой мальчика — он играет на кларнете. Никита сообщил о победе в международном музыкальном фестивале, а также о планах поучаствовать в еще одном фестивале в следующем году.
«

"Здорово, молодец. Я хочу пожелать тебе успехов. Во-первых, хочу, чтобы у тебя экскурсия хорошо закончилась, чтобы ты получил удовольствие от увиденного в Эрмитаже. Для Эрмитажа одного дня мало. Я уверен, что, когда ты сейчас походишь, посмотришь по залам, на произведения искусства посмотришь, у тебя возникнет желание сюда еще раз приехать", — сказал мальчику президент.

Глава государства также пообщался с родителями Никиты, пообещав им рассмотреть вопрос расширения возрастных рамок для приема препарата Elevidy для лечения мышечной дистрофии.
Путин при посещении выставки "Россия" на ВДНХ принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Президент пообещал исполнить мечты трех детей: попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.
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Мечта 13-летней Ксении Мазневой попробовать себя в роли телеведущей уже сбылась. Вместе с журналисткой Екатериной Андреевой она записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы "Время".

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены желания более 60 тысяч участников акции, на подарки потрачено около полумиллиарда рублей.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения ООО Объединенные кондитеры. 16 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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ОбществоРоссияВладимир ПутинЕкатерина АндрееваБайкалСанкт-ПетербургКостромская область
 
 
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