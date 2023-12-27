https://ria.ru/20231227/putin-1918501250.html

Путин созвонился с мальчиком, который загадал желание побывать в Эрмитаже

Путин созвонился с мальчиком, который загадал желание побывать в Эрмитаже - РИА Новости, 28.12.2023

Путин созвонился с мальчиком, который загадал желание побывать в Эрмитаже

Владимир Путин созвонился с мальчиком Никитой Мирошниченко из Костромской области, чье желание побывать в Эрмитаже он обещал исполнить в рамках акции "Елка... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-27T16:45

2023-12-27T16:45

2023-12-28T01:16

общество

россия

владимир путин

екатерина андреева

байкал

санкт-петербург

костромская область

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин созвонился с мальчиком Никитой Мирошниченко из Костромской области, чье желание побывать в Эрмитаже он обещал исполнить в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе Кремля."Владимир Путин исполнил мечту пятиклассника — посетить Эрмитаж. Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца", — говорится в публикации.Никита рассказал президенту, как прошла его прогулка по Эрмитажу: он побывал в Тронном зале, Малахитовой гостиной и Царских палатах. Больше всего ему понравились часы "Павлин". Кроме того, Путин поинтересовался музыкальной карьерой мальчика — он играет на кларнете. Никита сообщил о победе в международном музыкальном фестивале, а также о планах поучаствовать в еще одном фестивале в следующем году."Здорово, молодец. Я хочу пожелать тебе успехов. Во-первых, хочу, чтобы у тебя экскурсия хорошо закончилась, чтобы ты получил удовольствие от увиденного в Эрмитаже. Для Эрмитажа одного дня мало. Я уверен, что, когда ты сейчас походишь, посмотришь по залам, на произведения искусства посмотришь, у тебя возникнет желание сюда еще раз приехать", — сказал мальчику президент.Глава государства также пообщался с родителями Никиты, пообещав им рассмотреть вопрос расширения возрастных рамок для приема препарата Elevidy для лечения мышечной дистрофии.Путин при посещении выставки "Россия" на ВДНХ принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Президент пообещал исполнить мечты трех детей: попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.Мечта 13-летней Ксении Мазневой попробовать себя в роли телеведущей уже сбылась. Вместе с журналисткой Екатериной Андреевой она записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы "Время".

https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html

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общество, россия, владимир путин, екатерина андреева, байкал, санкт-петербург, костромская область