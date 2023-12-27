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Чемезов рассказал, как российские ПТРК пробивают немецкие танки Leopard - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:34 27.12.2023 (обновлено: 01:40 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/ptrk-1918343053.html
Чемезов рассказал, как российские ПТРК пробивают немецкие танки Leopard
Чемезов рассказал, как российские ПТРК пробивают немецкие танки Leopard - РИА Новости, 27.12.2023
Чемезов рассказал, как российские ПТРК пробивают немецкие танки Leopard
Российские противотанковые ракетные комплексы "Хризантема" и "Корнет" пробивают немецкие танки Leopard с любого ракурса, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T01:34
2023-12-27T01:40
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
сергей чемезов
ростех
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские противотанковые ракетные комплексы "Хризантема" и "Корнет" пробивают немецкие танки Leopard с любого ракурса, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. &quot;Это еще один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК &quot;Корнет&quot; или &quot;Хризантема&quot; пробивают тот же Leopard с любой стороны&quot;, — сказал Чемезов, отвечая на вопрос, правда ли, что западные танки лучше защищены.Он обратил внимание, что на западные танки в составе ВСУ начали ставить дополнительную динамическую защиту советского производства, чтобы повысить их шансы на выживание на поле боя. Как сообщил на расширенной коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу, украинские войска в ходе своего контрнаступления потеряли 37 "Леопардов".
https://ria.ru/20231225/bespilotniki-1917939449.html
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безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, ростех, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Чемезов рассказал, как российские ПТРК пробивают немецкие танки Leopard

Чемезов: российские ПТРК пробивают немецкий Leopard с любой стороны

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ с ПТРК "Хризантема"
Военнослужащий ВС РФ с ПТРК Хризантема - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Военнослужащий ВС РФ с ПТРК "Хризантема". Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские противотанковые ракетные комплексы "Хризантема" и "Корнет" пробивают немецкие танки Leopard с любого ракурса, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
«

"Это еще один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК "Корнет" или "Хризантема" пробивают тот же Leopard с любой стороны", — сказал Чемезов, отвечая на вопрос, правда ли, что западные танки лучше защищены.

Он обратил внимание, что на западные танки в составе ВСУ начали ставить дополнительную динамическую защиту советского производства, чтобы повысить их шансы на выживание на поле боя.
Как сообщил на расширенной коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу, украинские войска в ходе своего контрнаступления потеряли 37 "Леопардов".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияСергей ЧемезовРостехВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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