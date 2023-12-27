https://ria.ru/20231227/ptitsevodstvo-1918459348.html

Россия хочет запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

Россия хочет запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан - РИА Новости, 27.12.2023

Россия хочет запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

Россельхознадзор планирует ввести ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:57

2023-12-27T14:57

2023-12-27T15:30

экономика

россия

сша

казахстан

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россельхознадзор планирует ввести ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США", — сказал собеседник агентства.По его оценке, в 2022 году объем таких поставок составил 23 тысячи тонн, а в 2023-м снизился до 15 тысяч тонн.Такое решение, предположил источник, рассматривают с целью защиты территорий России и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц, поскольку эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в США сейчас нестабильна. К примеру, по информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в 2023 году там зарегистрировали более 290 случаев птичьего гриппа.В самом ведомстве ранее сообщали, что из-за более агрессивного подтипа вируса птичьего гриппа к концу 2022 года в 41 стране Европы зарегистрировали свыше девяти тысяч его очагов в популяциях дикой и домашней птицы, а потери составили 69 миллионов голов. С началом осени текущего года начали фиксировать занос заболевания в личные подсобные хозяйства и на предприятия — например, в США, Румынии, Болгарии, Мексике. Также в службе обращали внимание на сообщения о новых массовых случаях гибели морских млекопитающих — в Аргентине, Бразилии, Уругвае.Высокопатогенный птичий грипп может приводить к высокому уровню смертности не только в стадах домашней птицы, но и в популяциях диких птиц и млекопитающих. Экономический ущерб в этой связи складывается как из-за производственных потерь (гибель и убой птицы), так и из-за нарушений торговых связей и внутри страны, и на международном уровне.

https://ria.ru/20230112/mindal-1844493647.html

https://ria.ru/20230526/gripp-1874266214.html

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сша

казахстан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сша, казахстан, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)