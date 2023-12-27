https://ria.ru/20231227/ptitsevodstvo-1918459348.html
Россия хочет запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан
Россия хочет запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан - РИА Новости, 27.12.2023
Россия хочет запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан
Россельхознадзор планирует ввести ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:57
2023-12-27T14:57
2023-12-27T15:30
экономика
россия
сша
казахстан
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россельхознадзор планирует ввести ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США", — сказал собеседник агентства.По его оценке, в 2022 году объем таких поставок составил 23 тысячи тонн, а в 2023-м снизился до 15 тысяч тонн.Такое решение, предположил источник, рассматривают с целью защиты территорий России и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц, поскольку эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в США сейчас нестабильна. К примеру, по информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в 2023 году там зарегистрировали более 290 случаев птичьего гриппа.В самом ведомстве ранее сообщали, что из-за более агрессивного подтипа вируса птичьего гриппа к концу 2022 года в 41 стране Европы зарегистрировали свыше девяти тысяч его очагов в популяциях дикой и домашней птицы, а потери составили 69 миллионов голов. С началом осени текущего года начали фиксировать занос заболевания в личные подсобные хозяйства и на предприятия — например, в США, Румынии, Болгарии, Мексике. Также в службе обращали внимание на сообщения о новых массовых случаях гибели морских млекопитающих — в Аргентине, Бразилии, Уругвае.Высокопатогенный птичий грипп может приводить к высокому уровню смертности не только в стадах домашней птицы, но и в популяциях диких птиц и млекопитающих. Экономический ущерб в этой связи складывается как из-за производственных потерь (гибель и убой птицы), так и из-за нарушений торговых связей и внутри страны, и на международном уровне.
https://ria.ru/20230112/mindal-1844493647.html
https://ria.ru/20230526/gripp-1874266214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, казахстан, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, США, Казахстан, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россия хочет запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан
Россия хочет ограничить транзит всей птицеводческой продукции из США в Казахстан
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россельхознадзор планирует ввести ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США", — сказал собеседник агентства.
По его оценке, в 2022 году объем таких поставок составил 23 тысячи тонн, а в 2023-м снизился до 15 тысяч тонн.
Такое решение, предположил источник, рассматривают с целью защиты территорий России и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц, поскольку эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в США сейчас нестабильна. К примеру, по информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в 2023 году там зарегистрировали более 290 случаев птичьего гриппа.
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В самом ведомстве ранее сообщали, что из-за более агрессивного подтипа вируса птичьего гриппа к концу 2022 года в 41 стране Европы
зарегистрировали свыше девяти тысяч его очагов в популяциях дикой и домашней птицы, а потери составили 69 миллионов голов. С началом осени текущего года начали фиксировать занос заболевания в личные подсобные хозяйства и на предприятия — например, в США, Румынии
, Болгарии
, Мексике
. Также в службе обращали внимание на сообщения о новых массовых случаях гибели морских млекопитающих — в Аргентине
, Бразилии
, Уругвае
.
Высокопатогенный птичий грипп может приводить к высокому уровню смертности не только в стадах домашней птицы, но и в популяциях диких птиц и млекопитающих. Экономический ущерб в этой связи складывается как из-за производственных потерь (гибель и убой птицы), так и из-за нарушений торговых связей и внутри страны, и на международном уровне.
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