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Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина - РИА Новости, 27.12.2023
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16:48 27.12.2023 (обновлено: 18:30 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/portret-1918502207.html
Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина
Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина - РИА Новости, 27.12.2023
Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина
Министерство обороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина, статистика военного ведомства имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:48
2023-12-27T18:30
общество
россия
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министерство обороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина, статистика военного ведомства имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам, средний возраст призванных по частичной мобилизации — 35 лет. Более половины военнослужащих этой категории женаты (57 процентов) и имеют детей (56,3 процента). У четверти призванных двое детей, у 0,3 процента — трое. Высшее образование есть только у семи процентов мобилизованных, среднее специальное — у 30 процентов.Безработными оказались 11 процентов, причем стаж работы более десяти лет имеют 40 процентов мобилизованных. Подавляющее большинство новобранцев (96,4 процента) уже служили в армии.За 38 дней на службу поступили более 302,5 тысячи человек, при этом более 33 тысяч человек прибыли в военкоматы не дожидаясь повесток. Из мобилизованных сформировали 281 воинскую часть и подразделение.Призывные комиссии по мобилизации работали в 84 субъектах, затронув 1430 муниципальных образований.Призыв по частичной мобилизации провели в России осенью прошлого года. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, это было необходимо для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Президент Владимир Путин подчеркнул во время прямой линии 14 декабря, что необходимости во второй волне мобилизации нет.
https://ria.ru/20230613/rotatsiya-1877859827.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915734016.html
https://ria.ru/20231128/miny-1912266953.html
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общество, россия, владимир путин, сергей шойгу
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина

Минобороны представило портрет мобилизованного россиянина

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных в Костроме для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных в Костроме для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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Подготовка мобилизованных в Костроме для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министерство обороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина, статистика военного ведомства имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, средний возраст призванных по частичной мобилизации — 35 лет. Более половины военнослужащих этой категории женаты (57 процентов) и имеют детей (56,3 процента). У четверти призванных двое детей, у 0,3 процента — трое. Высшее образование есть только у семи процентов мобилизованных, среднее специальное — у 30 процентов.
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Безработными оказались 11 процентов, причем стаж работы более десяти лет имеют 40 процентов мобилизованных. Подавляющее большинство новобранцев (96,4 процента) уже служили в армии.
За 38 дней на службу поступили более 302,5 тысячи человек, при этом более 33 тысяч человек прибыли в военкоматы не дожидаясь повесток. Из мобилизованных сформировали 281 воинскую часть и подразделение.
Призывные комиссии по мобилизации работали в 84 субъектах, затронув 1430 муниципальных образований.
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Призыв по частичной мобилизации провели в России осенью прошлого года. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, это было необходимо для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Президент Владимир Путин подчеркнул во время прямой линии 14 декабря, что необходимости во второй волне мобилизации нет.
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