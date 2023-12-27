https://ria.ru/20231227/portret-1918502207.html

Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина

Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина - РИА Новости, 27.12.2023

Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина

Министерство обороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина, статистика военного ведомства имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:48

2023-12-27T16:48

2023-12-27T18:30

общество

россия

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министерство обороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина, статистика военного ведомства имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам, средний возраст призванных по частичной мобилизации — 35 лет. Более половины военнослужащих этой категории женаты (57 процентов) и имеют детей (56,3 процента). У четверти призванных двое детей, у 0,3 процента — трое. Высшее образование есть только у семи процентов мобилизованных, среднее специальное — у 30 процентов.Безработными оказались 11 процентов, причем стаж работы более десяти лет имеют 40 процентов мобилизованных. Подавляющее большинство новобранцев (96,4 процента) уже служили в армии.За 38 дней на службу поступили более 302,5 тысячи человек, при этом более 33 тысяч человек прибыли в военкоматы не дожидаясь повесток. Из мобилизованных сформировали 281 воинскую часть и подразделение.Призывные комиссии по мобилизации работали в 84 субъектах, затронув 1430 муниципальных образований.Призыв по частичной мобилизации провели в России осенью прошлого года. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, это было необходимо для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Президент Владимир Путин подчеркнул во время прямой линии 14 декабря, что необходимости во второй волне мобилизации нет.

https://ria.ru/20230613/rotatsiya-1877859827.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915734016.html

https://ria.ru/20231128/miny-1912266953.html

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общество, россия, владимир путин, сергей шойгу