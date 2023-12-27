https://ria.ru/20231227/polsha-1918342276.html

Сразу три человека считают себя руководителями Польского телевидения

Сразу три человека считают себя руководителями Польского телевидения - РИА Новости, 27.12.2023

Сразу три человека считают себя руководителями Польского телевидения

Сразу три человека считают себя председателями правления Польского телевидения (TVP), в стране не утихает ожесточенный спор о контроле над ним. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T01:07

2023-12-27T01:07

2023-12-27T01:07

в мире

польша

матеуш моравецкий

дональд туск

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ВАРШАВА, 27 дек - РИА Новости. Сразу три человека считают себя председателями правления Польского телевидения (TVP), в стране не утихает ожесточенный спор о контроле над ним. В среду министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. Данные решения не признала партия "Право и справедливость", которая, несмотря на уход в оппозицию, продолжает контролировать телеканал за счет лояльных журналистов. В пятницу о том, что распущенный ранее наблюдательный совет Польского телевидения сменил председателя правления телекомпании, сообщил в соцсети X Мачей Лопиньский, который, по его словам, стал главой TVP. "На основании решения наблюдательного совета Польского телевидения я был делегирован на должность председателя правления TVP. Это решение было принято в связи с отставкой нынешнего президента Матеуша Матышковича с занимаемой должности", - написал Лопиньский. В свою очередь назначенный министром культуры председателем нового наблюдательного совета TVP Петр Земла заявил в соцсети X, что "единственным актуальным председателем правления TVP является Томаш Сыгут". По его словам, наблюдательный совет TVP "не поручал функции председателя правления Мачею Лопиньскому". В сложившейся ситуации министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич сделал специальное заявление, в котором утверждает, что наблюдательный совет, назначивший Лопиньского, не имеет никаких полномочий. В свою очередь член Совета национальных СМИ Иоанна Лихоцкая заявила, что данный орган назначил председателем правления TVP Михала Адамчика. "Совет национальных СМИ назначил Михала Адамчика председателем правления TVP. Его основная задача - восстановление корпоративного управления и прекращение деятельности в ущерб компании", - написала Лихоцкая на платформе X. В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info. Недавно в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.

https://ria.ru/20231226/arkhivy-1918169156.html

https://ria.ru/20231223/polsha-1917692036.html

https://ria.ru/20231221/byudzhet-1917229105.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий, дональд туск