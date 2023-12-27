https://ria.ru/20231227/pitsunda-1918372231.html

В Совфеде заявили, что беспорядки в Пицунде организованы извне

В Совфеде заявили, что беспорядки в Пицунде организованы извне - РИА Новости, 27.12.2023

В Совфеде заявили, что беспорядки в Пицунде организованы извне

Беспорядки, устроенные оппозицией в Абхазии из-за дачи в Пицунде, искусственно подогреваются извне, сказал РИА Новости глава международного комитета Совета... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:58

2023-12-27T09:58

2023-12-27T14:59

пицунда

в мире

абхазия

россия

григорий карасин

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Беспорядки, устроенные оппозицией в Абхазии из-за дачи в Пицунде, искусственно подогреваются извне, сказал РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у российской стороны по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами РФ и Абхазии о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования было подписано в январе 2022-го. Однако оппозиция выступала против ратификации парламентом данного соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии."Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован", — сказал политик.По данным сенатора, рассмотрение этого вопроса в парламенте Абхазии уже состоялось, он был поддержан."Все остальное — это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кой-какие страны, которые заинтересованы в этом", — сказал Карасин, комментируя действия оппозиции.По его словам, "очевидно, беспорядки искусственно подогреваются извне". По его мнению, к этой ситуации нужно спокойно относиться."Было подписано межправсоглашение России и Абхазии, нам его не надо ратифицировать, а им надо", — заключил он.

https://ria.ru/20231227/gosdacha-1918373188.html

https://ria.ru/20231122/abkhaziya-1910991090.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пицунда, в мире, абхазия, россия, григорий карасин, совет федерации рф