https://ria.ru/20231227/peskov-1918448726.html
Песков сообщил о переносе совещания по развитию Петербурга
Песков сообщил о переносе совещания по развитию Петербурга - РИА Новости, 27.12.2023
Песков сообщил о переносе совещания по развитию Петербурга
Планировавшееся на 26 декабря совещание по развитию Санкт-Петербурга и его пригородов перенеслось на последнюю декаду января, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:24
2023-12-27T14:24
2023-12-27T14:31
санкт-петербург
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Планировавшееся на 26 декабря совещание по развитию Санкт-Петербурга и его пригородов перенеслось на последнюю декаду января, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Совещание перенеслось на последнюю декаду января <...> Достаточно серьезная тема, объемное совещание, очень важный город и пригороды агломерации, большие проекты развития, которые требуют серьезного обсуждения с городскими властями и с федеральным уровнем, поэтому решили перенести", - сказал Песков.Он отметил, что подготовка совещания продолжится, оно состоится ближе к концу января.Ранее сообщалось, что президент 26 декабря проведет по видео-конференц-связи совещание по развитию Санкт-Петербурга и пригородов.
https://ria.ru/20231031/peterburg-1906400285.html
https://ria.ru/20220614/pomosch-1795230200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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санкт-петербург, общество, дмитрий песков
Санкт-Петербург, Общество, Дмитрий Песков
Песков сообщил о переносе совещания по развитию Петербурга
Песков: совещание по развитию Петербурга перенесли на последнюю декаду января
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Планировавшееся на 26 декабря совещание по развитию Санкт-Петербурга и его пригородов перенеслось на последнюю декаду января, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Совещание перенеслось на последнюю декаду января <...> Достаточно серьезная тема, объемное совещание, очень важный город и пригороды агломерации, большие проекты развития, которые требуют серьезного обсуждения с городскими властями и с федеральным уровнем, поэтому решили перенести", - сказал Песков.
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Он отметил, что подготовка совещания продолжится, оно состоится ближе к концу января.
Ранее сообщалось, что президент 26 декабря проведет по видео-конференц-связи совещание по развитию Санкт-Петербурга и пригородов.
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