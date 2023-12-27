https://ria.ru/20231227/peskov-1918448726.html

Песков сообщил о переносе совещания по развитию Петербурга

Песков сообщил о переносе совещания по развитию Петербурга - РИА Новости, 27.12.2023

Песков сообщил о переносе совещания по развитию Петербурга

Планировавшееся на 26 декабря совещание по развитию Санкт-Петербурга и его пригородов перенеслось на последнюю декаду января, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:24

2023-12-27T14:24

2023-12-27T14:31

санкт-петербург

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Планировавшееся на 26 декабря совещание по развитию Санкт-Петербурга и его пригородов перенеслось на последнюю декаду января, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Совещание перенеслось на последнюю декаду января <...> Достаточно серьезная тема, объемное совещание, очень важный город и пригороды агломерации, большие проекты развития, которые требуют серьезного обсуждения с городскими властями и с федеральным уровнем, поэтому решили перенести", - сказал Песков.Он отметил, что подготовка совещания продолжится, оно состоится ближе к концу января.Ранее сообщалось, что президент 26 декабря проведет по видео-конференц-связи совещание по развитию Санкт-Петербурга и пригородов.

https://ria.ru/20231031/peterburg-1906400285.html

https://ria.ru/20220614/pomosch-1795230200.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

санкт-петербург, общество, дмитрий песков