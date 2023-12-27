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Суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2023
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12:03 27.12.2023 (обновлено: 12:05 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/makovskiy-1918403521.html
Суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от COVID-19
Суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2023
Суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от COVID-19
Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу до февраля 2024 года главу предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского по обвинению в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:03
2023-12-27T12:05
происшествия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу до февраля 2024 года главу предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского по обвинению в коррупции, сообщили РИА Новости в суде. "Маковскому Евгению Викторовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 20 февраля 2024 года", - сказала собеседница агентства. Как уточнили в инстанции, Маковский обвиняется в совершении двух преступлений: ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным газеты "Коммерсант", Маковский является и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов". Он обвиняется в попытке получить взятку в размере почти 20 миллионов рублей за то, чтобы пролонгировать договор с одним из дистрибуторов на поставку вакцины, способной защитить от различных штаммов коронавируса. Как сообщает издание, по версии ГСУ СКР, Маковский требовал 19,25 миллиона рублей у Сергея Иссерса - гендиректора ООО "Русбиофарм" - дистрибутора медицинских изделий и лекарственных препаратов. Деньги Маковский требовал за продолжение заключения договоров между СПБНИИВС и "Русбиофарм" на поставку вакцины "Конвасэл".
https://ria.ru/20231222/korruptsiya-1917417445.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, санкт-петербург
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург
Суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от COVID-19

Суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от COVID-19 Маковского

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу до февраля 2024 года главу предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского по обвинению в коррупции, сообщили РИА Новости в суде.
"Маковскому Евгению Викторовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 20 февраля 2024 года", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили в инстанции, Маковский обвиняется в совершении двух преступлений: ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По данным газеты "Коммерсант", Маковский является и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов". Он обвиняется в попытке получить взятку в размере почти 20 миллионов рублей за то, чтобы пролонгировать договор с одним из дистрибуторов на поставку вакцины, способной защитить от различных штаммов коронавируса.
Как сообщает издание, по версии ГСУ СКР, Маковский требовал 19,25 миллиона рублей у Сергея Иссерса - гендиректора ООО "Русбиофарм" - дистрибутора медицинских изделий и лекарственных препаратов. Деньги Маковский требовал за продолжение заключения договоров между СПБНИИВС и "Русбиофарм" на поставку вакцины "Конвасэл".
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Экс-глава ПФР Красноярского края получил 12,5 года за коррупцию
22 декабря, 11:21
 
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