Кулеба порадовался тому, что его отсадили от Столтенберга на саммите НАТО
Кулеба порадовался, что Столтенберг разрешил ему сесть с министрами стран НАТО
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба порадовался, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе его отсадили от генсека Йенса Столтенберга и посадили к рядовым членам альянса.
"Когда президент или я, или министр обороны, мы встречаемся со своими коллегами в формате "Украина-НАТО", то наше место уже не рядом с генсеком (НАТО Йенсом Столтенбергом - ред.), как гостя, а в алфавитном порядке, там, где мы будем сидеть, когда станем членами НАТО - между Турцией и Великобританией", - заявил Кулеба в ходе интервью украинскому проекту "Факты ICTV", запись которого опубликована на YouTube-канале проекта.
По словам Кулебы, уже случился конфуз: он по привычке попытался занять место для гостей рядом с генсеком Столтенбергом, но получил отказ.
"Дмитрий, теперь твое место там, среди нас, потому что ты равный", - процитировал генсека Кулеба.
Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.