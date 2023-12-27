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Кулеба порадовался тому, что его отсадили от Столтенберга на саммите НАТО - РИА Новости, 27.12.2023
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15:39 27.12.2023 (обновлено: 18:05 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/kuleba-1918473392.html
Кулеба порадовался тому, что его отсадили от Столтенберга на саммите НАТО
Кулеба порадовался тому, что его отсадили от Столтенберга на саммите НАТО - РИА Новости, 27.12.2023
Кулеба порадовался тому, что его отсадили от Столтенберга на саммите НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба порадовался, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе его отсадили от генсека Йенса Столтенберга и посадили к... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:39
2023-12-27T18:05
в мире
украина
дмитрий кулеба
вильнюс
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба порадовался, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе его отсадили от генсека Йенса Столтенберга и посадили к рядовым членам альянса. "Когда президент или я, или министр обороны, мы встречаемся со своими коллегами в формате "Украина-НАТО", то наше место уже не рядом с генсеком (НАТО Йенсом Столтенбергом - ред.), как гостя, а в алфавитном порядке, там, где мы будем сидеть, когда станем членами НАТО - между Турцией и Великобританией", - заявил Кулеба в ходе интервью украинскому проекту "Факты ICTV", запись которого опубликована на YouTube-канале проекта. По словам Кулебы, уже случился конфуз: он по привычке попытался занять место для гостей рядом с генсеком Столтенбергом, но получил отказ. "Дмитрий, теперь твое место там, среди нас, потому что ты равный", - процитировал генсека Кулеба. Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.
https://ria.ru/20231227/otvet-1918350129.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, вильнюс, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Вильнюс, Йенс Столтенберг, НАТО
Кулеба порадовался тому, что его отсадили от Столтенберга на саммите НАТО

Кулеба порадовался, что Столтенберг разрешил ему сесть с министрами стран НАТО

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба порадовался, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе его отсадили от генсека Йенса Столтенберга и посадили к рядовым членам альянса.
"Когда президент или я, или министр обороны, мы встречаемся со своими коллегами в формате "Украина-НАТО", то наше место уже не рядом с генсеком (НАТО Йенсом Столтенбергом - ред.), как гостя, а в алфавитном порядке, там, где мы будем сидеть, когда станем членами НАТО - между Турцией и Великобританией", - заявил Кулеба в ходе интервью украинскому проекту "Факты ICTV", запись которого опубликована на YouTube-канале проекта.
По словам Кулебы, уже случился конфуз: он по привычке попытался занять место для гостей рядом с генсеком Столтенбергом, но получил отказ.
"Дмитрий, теперь твое место там, среди нас, потому что ты равный", - процитировал генсека Кулеба.
Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Экс-посол Украины в США рассказал, как в НАТО жестко ответили Зеленскому
Вчера, 05:00
 
В миреУкраинаДмитрий КулебаВильнюсЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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