https://ria.ru/20231227/kravtsov-1918542702.html
Минпросвещения готово проработать сокращение бюрократии для учителей
Минпросвещения готово проработать сокращение бюрократии для учителей - РИА Новости, 27.12.2023
Минпросвещения готово проработать сокращение бюрократии для учителей
Министерство просвещения РФ готово оперативно проработать необходимые поправки в закон о сокращении бюрократической нагрузки на учителей, сообщил министр... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:29
2023-12-27T18:29
2023-12-27T22:17
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министерство просвещения РФ готово оперативно проработать необходимые поправки в закон о сокращении бюрократической нагрузки на учителей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Учителя должны заполнять только те пять документов, которые нормативно закреплены. Готовы совместно с профильной комиссией госсовета, Михаилом Владимировичем Развожаевым (председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя - ред.), представить итоги реализации пилотного проекта по снижению документационной и бюрократической нагрузки на педагогов. Если потребуется, оперативно проработаем уточняющие поправки в законодательство", - сказал Кравцов во время заседания Государственного совета в среду. Он отметил, что проблема бюрократической нагрузки по-прежнему актуальна для российских учителей - такие сигналы с мест поступают, вопрос остается на контроле. "Порой возникают такие ситуации, когда происходит дублирование при заполнении электронного и бумажного журнала, других документов. Неоднократно направляли разъяснение о недопустимости такой практики. Будем помогать учителям, вникать в каждый такой случай и наводить порядок. Просьба и глав регионов помочь нам в этой работе", - добавил Кравцов.
https://ria.ru/20231227/putin-1918519457.html
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россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Минпросвещения готово проработать сокращение бюрократии для учителей
Кравцов: Минпросвещения готово проработать сокращение бюрократии для учителей
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министерство просвещения РФ готово оперативно проработать необходимые поправки в закон о сокращении бюрократической нагрузки на учителей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Учителя должны заполнять только те пять документов, которые нормативно закреплены. Готовы совместно с профильной комиссией госсовета, Михаилом Владимировичем Развожаевым (председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя
- ред.), представить итоги реализации пилотного проекта по снижению документационной и бюрократической нагрузки на педагогов. Если потребуется, оперативно проработаем уточняющие поправки в законодательство", - сказал Кравцов во время заседания Государственного совета в среду.
Он отметил, что проблема бюрократической нагрузки по-прежнему актуальна для российских учителей - такие сигналы с мест поступают, вопрос остается на контроле.
"Порой возникают такие ситуации, когда происходит дублирование при заполнении электронного и бумажного журнала, других документов. Неоднократно направляли разъяснение о недопустимости такой практики. Будем помогать учителям, вникать в каждый такой случай и наводить порядок. Просьба и глав регионов помочь нам в этой работе", - добавил Кравцов.
Путин призвал снимать с учителей лишнюю нагрузку